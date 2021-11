Hot girl Xoài Non lộ tin nhắn với người cũ, Xemesis "giận tím người"

Đến hẹn lại lên, chuyên mục Ready For MisThy trên kênh Youtube cá nhân của Hot streamer MisThy lại tiếp tục cho ra tập mới. Sau sự thành công của các khách mời thì số lần này, chào đón một nhân vật hết sức thú vị đó là Xoài Non - bà xã của streamer nổi tiếng Xemesis. Xuyên suốt Ready For MisThy là câu chuyện và các trò chơi dành cho 2 cô nàng đồng thời hot girl Xoài Non cũng đã tiết lộ một số chi tiết rất thú vị. Trong phần chơi Tìm đồ vật có trong ảnh, đến thử thách Tìm đồ kỷ niệm với người yêu cũ. Vợ streamer Xemesis không ngần ngại trả lời rằng "Em có luôn, trong tin nhắn điện thoại của em" khiến MisThy không khỏi tò mò. Khi được hỏi tại sao không xóa tin nhắn đi thì bà xã Xemesis cũng hóm hỉnh để khi giận chồng đọc lại. Phản ứng của Xoài Non khiến cô nàng MisThy "tâm phục, khẩu phục". Hình phạt thua cuộc cho Misthy là gọi điện mắng Xemesis. Trước hình phạt có phần "khó nhằn" của hot girl sinh năm 2002, nữ streamer có chút bối rối, tuy nhiên,chỉ ngay sau đó cô nàng đã dứt khoát nhấc máy thực hiện. Xemesis tỏ ra hoang mang khi bị mắng oan. Tuy nhiên, anh chàng đã thăm dò xem liệu mình có làm điều gì sai trái khiến vợ buồn và đến tai bạn của vợ hay không. Xoài Non là một trong những KOL nổi tiếng thuộc thế hệ Gen Z. Cô nàng gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, khuôn mặt lai Tây cùng phong cách thời trang thời thượng, sành điệu.

Xoài Non từng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với đám cưới tiền tỷ cùng Xemesis – streamer giàu nhất Việt Nam. Xoài Non và Misthy có mối quan hệ rất thân thiết. Vợ của anh chàng streamer giàu nhất Việt Nam đã không ít lần xuất hiện trong vlog của nữ streamer nổi tiếng. Trước đây, Xoài Non từng bị chỉ trích có thái độ xấc xược với đàn chị Misthy, tuy nhiên sau đó cô nàng đã lập tức đính chính và khẳng định tình cảm chị em giữa cả hai. Mời độc giả xem video: Xoài Non: Từ cô bé bán son trở thành vợ streamer giàu nhất Việt Nam, mặc váy cưới 28 tỷ đồng - Nguồn: Yan News

Đến hẹn lại lên, chuyên mục Ready For MisThy trên kênh Youtube cá nhân của Hot streamer MisThy lại tiếp tục cho ra tập mới. Sau sự thành công của các khách mời thì số lần này, chào đón một nhân vật hết sức thú vị đó là Xoài Non - bà xã của streamer nổi tiếng Xemesis. Xuyên suốt Ready For MisThy là câu chuyện và các trò chơi dành cho 2 cô nàng đồng thời hot girl Xoài Non cũng đã tiết lộ một số chi tiết rất thú vị. Trong phần chơi Tìm đồ vật có trong ảnh, đến thử thách Tìm đồ kỷ niệm với người yêu cũ. V ợ streamer Xemesis không ngần ngại trả lời rằng "Em có luôn, trong tin nhắn điện thoại của em" khiến MisThy không khỏi tò mò. Khi được hỏi tại sao không xóa tin nhắn đi thì bà xã Xemesis cũng hóm hỉnh để khi giận chồng đọc lại. Phản ứng của Xoài Non khiến cô nàng MisThy "tâm phục, khẩu phục". Hình phạt thua cuộc cho Misthy là gọi điện mắng Xemesis. Trước hình phạt có phần "khó nhằn" của hot girl sinh năm 2002, nữ streamer có chút bối rối, tuy nhiên,chỉ ngay sau đó cô nàng đã dứt khoát nhấc máy thực hiện. Xemesis tỏ ra hoang mang khi bị mắng oan. Tuy nhiên, anh chàng đã thăm dò xem liệu mình có làm điều gì sai trái khiến vợ buồn và đến tai bạn của vợ hay không. Xoài Non là một trong những KOL nổi tiếng thuộc thế hệ Gen Z. Cô nàng gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, khuôn mặt lai Tây cùng phong cách thời trang thời thượng, sành điệu.

Xoài Non từng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao với đám cưới tiền tỷ cùng Xemesis – streamer giàu nhất Việt Nam. Xoài Non và Misthy có mối quan hệ rất thân thiết. Vợ của anh chàng streamer giàu nhất Việt Nam đã không ít lần xuất hiện trong vlog của nữ streamer nổi tiếng. Trước đây, Xoài Non từng bị chỉ trích có thái độ xấc xược với đàn chị Misthy, tuy nhiên sau đó cô nàng đã lập tức đính chính và khẳng định tình cảm chị em giữa cả hai. Mời độc giả xem video: Xoài Non: Từ cô bé bán son trở thành vợ streamer giàu nhất Việt Nam, mặc váy cưới 28 tỷ đồng - Nguồn: Yan News