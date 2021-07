Bồ tin đồn Đoàn Văn Hậu làm fan “đứng hình” vì ảnh căng tràn

Doãn Hải My (sinh năm 2001) được biết đến là bạn gái tin đồn của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Cô được yêu mến bởi khuôn mặt ngọt ngào với đường nét thanh tú và phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Người đẹp 20 tuổi cũng là một gương mặt từng được đánh giá cao tại cuộc thi 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng cuối cùng cô chỉ dừng lại ở top 10 chung cuộc. Mới đây, bạn gái tin đồn của Văn Hậu gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tạo dáng táo bạo khi ở nhà mùa dịch. Trong ảnh, gái đẹp 2k1 mặc một chiếc áo khoe trọn vòng 1 đầy đặn cùng làn da trắng không chút tì vết. Kiểu tạo dáng của Doãn Hải My cũng làm tăng thêm phần thu hút cho những bức hình, khiến netizen khó lòng rời mắt. Dưới bài viết, cô nàng nhận về vô số lời khen nhan sắc. Trước khoảnh khắc nóng bỏng của bạn gái tin đồn, Đoàn Văn Hậu cũng không quên âm thầm thả tim. Kèm với loạt ảnh, Doãn Hải My còn rắc "thính" rợp trời: "Đôi mắt kẻ si tình/ Khẽ nhìn kẻ tình si". Phải thừa nhận nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạng. Sau thời gian theo đuổi phong cách kín đáo, nhẹ nhàng, vừa qua người hâm mộ nhận thấy Doãn Hải My bắt đầu lấn sân thử phong cách mới gợi cảm, táo bạo hơn. Hải My rất ít khi mặc gợi cảm nên mỗi lần cô ăn mặc táo bạo chút đều khiến netizen xôn xao. Vóc dáng nóng bỏng của Hải My cùng gương mặt ngây thơ khiến cư dân mạng khen ngợi không ngớt lời. Vóc dáng không chê vào đâu được của Doãn Hải My cực hợp với style gợi cảm. Không chỉ là một cô sinh viên Luật xinh đẹp, giỏi giang Doãn Hải My còn khiến nhiều người nể phục với khả năng ngoại ngữ của mình. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Báo Indo hả hê khi Hậu chấn thương, Doãn Hải My lên tiếng về chuyện tình với V.Hậu - Nguồn: Vietnam Sports

