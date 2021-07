Bạn gái Đoàn Văn Hậu nói gì khi bị hỏi "ăn cơm trước kẻng"?

Ngoài ghi dấu ấn với danh hiệu top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My còn được biết đến là bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu. Cô nàng được đánh giá đã đẹp người lại còn giỏi giang. Thời gian qua, ngoài tập trung cho công việc riêng, Doãn Hải My còn chăm chỉ tương tác, mở Q&A trên Instagram để trò chuyện với mọi người. Mỗi lần người đẹp bật tính năng là rất nhiều người lại kéo đến tâm sự từ cuộc sống, công việc đến chuyện yêu đương. Mới đây, trong phần Q&A của mình, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu nhận được câu hỏi về chuyện 18+. Theo đó, một người đã hỏi quan điểm của cô về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đáp lại, Doãn Hải My thoải mái cho hay: "Hoàn toàn bình thường nha em. Miễn là đôi bên đều tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhớ việc quan hệ trước hôn nhân không nói lên điều gì về phẩm chất và nhân cách cả nhé". Với câu trả lời trên, nhiều người ngầm hiểu rằng Hải My không hề khắt khe trong việc các cặp đôi yêu nhau có quan hệ trước hôn nhân. Trước đó, Hải My cũng nhận được một câu hỏi tương tự. Cụ thể, một người tìm đến cô xin lời khuyên: "Bạn trai chửi em have sex (quan hệ tình dục) tệ và rồi im lặng với em thì em nên làm như thế nào ạ?". Dù câu hỏi có phần nhạy cảm nhưng Hải My không ngại chia sẻ cách ứng xử của mình nếu gặp trường hợp như vậy. Hiện tại, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn là cặp đôi nằm trong vòng bí ẩn. Bởi lẽ tin đồn hẹn hò của họ đã xuất hiện gần 1 năm nay với hint chồng chất nhưng người trong cuộc vẫn chưa chịu công khai. Thay vào đó, Hải My và Văn Hậu tập trung vào công việc và sự nghiệp riêng, không mảy may để ý đến tin đồn của netizen. Nếu như Đoàn Văn Hậu chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia lẫn CLB thì Doãn Hải My lại toàn tâm cho việc vừa học vừa kinh doanh. Tin đồn Hải My và Văn Hậu là 1 cặp bắt đầu từ việc chàng cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đến cổ vũ Doãn Hải My thi hoa hậu cách đây chưa lâu. Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

Ngoài ghi dấu ấn với danh hiệu top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My còn được biết đến là bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu. Cô nàng được đánh giá đã đẹp người lại còn giỏi giang. Thời gian qua, ngoài tập trung cho công việc riêng, Doãn Hải My còn chăm chỉ tương tác, mở Q&A trên Instagram để trò chuyện với mọi người. Mỗi lần người đẹp bật tính năng là rất nhiều người lại kéo đến tâm sự từ cuộc sống, công việc đến chuyện yêu đương. Mới đây, trong phần Q&A của mình, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu nhận được câu hỏi về chuyện 18+. Theo đó, một người đã hỏi quan điểm của cô về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đáp lại, Doãn Hải My thoải mái cho hay: "Hoàn toàn bình thường nha em. Miễn là đôi bên đều tự nguyện và cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nhớ việc quan hệ trước hôn nhân không nói lên điều gì về phẩm chất và nhân cách cả nhé". Với câu trả lời trên, nhiều người ngầm hiểu rằng Hải My không hề khắt khe trong việc các cặp đôi yêu nhau có quan hệ trước hôn nhân. Trước đó, Hải My cũng nhận được một câu hỏi tương tự. Cụ thể, một người tìm đến cô xin lời khuyên: "Bạn trai chửi em have sex (quan hệ tình dục) tệ và rồi im lặng với em thì em nên làm như thế nào ạ?". Dù câu hỏi có phần nhạy cảm nhưng Hải My không ngại chia sẻ cách ứng xử của mình nếu gặp trường hợp như vậy. Hiện tại, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn là cặp đôi nằm trong vòng bí ẩn. Bởi lẽ tin đồn hẹn hò của họ đã xuất hiện gần 1 năm nay với hint chồng chất nhưng người trong cuộc vẫn chưa chịu công khai. Thay vào đó, Hải My và Văn Hậu tập trung vào công việc và sự nghiệp riêng, không mảy may để ý đến tin đồn của netizen. Nếu như Đoàn Văn Hậu chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu cấp đội tuyển quốc gia lẫn CLB thì Doãn Hải My lại toàn tâm cho việc vừa học vừa kinh doanh. Tin đồn Hải My và Văn Hậu là 1 cặp bắt đầu từ việc chàng cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đến cổ vũ Doãn Hải My thi hoa hậu cách đây chưa lâu. Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24