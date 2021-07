Doãn Hải My khoe vòng eo, Đoàn Văn Hậu đánh dấu chủ quyền

Doãn Hải My không còn là cái tên quá xa lạ, với nhiều người cô nàng không chỉ ghi điểm khi lọt vào top 10 của Hoa hậu Việt Nam năm 2020 mà còn bởi chính gái xinh này là bạn gái tin đồn của hậu vệ đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu. Bước ra từ Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Doãn Hải My chăm chút vào công việc riêng là học tập và kinh doanh. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô nàng cũng được netizen quan tâm. Mới đây, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu cũng vừa khoe loạt ảnh với vóc dáng cực chuẩn, sẵn sàng "vượt mặt" bất cứ người đẹp nào trong giới showbiz với vòng eo 55 cm. Khoe ảnh mới trên Instagram, Hải My không quên diện áo croptop sát nách, khoe được vòng eo trứ danh cùng gương mặt ngọt ngào, cá tính. Những hình ảnh này của Doãn Hải My nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngay sau khi loạt ảnh mới được Doãn Hải My đăng tải, Đoàn Văn Hậu đã ngay lập tức bày tỏ sự yêu thích. Anh thả tim công khai ở bài đăng này của cô. Mặc dù chưa hề lên tiếng về mối quan hệ nhưng động thái liên tục "khẳng định chủ quyền" của Đoàn Văn Hậu có thể thấy mối quan hệ của cặp đôi vẫn đang tốt đẹp. Về phía Doãn Hải My, không còn im lặng mà gần đây, cô đã bắt đầu thả tim dưới những hình ảnh của "bạn trai tin đồn". Doãn Hải My, sinh năm 2001, vốn là một nhân tố vô cùng nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ những vòng tuyển chọn đầu tiên. Không chỉ đẹp người, bảng thành tích học tập của Doãn Hải My cũng đáng nể. Cô bạn có 12 năm liền đạt học sinh giỏi, thậm chí cô nàng còn đạt danh hiệu thủ khoa văn của toàn khối suốt 3 năm cấp 3. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Doãn Hải My theo học tại trường Đại học Luật Hà Nội với chương trình chất lượng cao. Tại đây, người đẹp luôn thể hiện sự yêu thích với chuyên ngành mình lựa chọn bằng việc tham gia nhiều chương trình của khoa, tham gia chiến dịch tình nguyện và nhận được nhiều giấy khen. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu rộ lên tin đồn hẹn hò từ năm 2020 khi Đoàn Văn Hậu chỉ follow mình cô nàng trên Instagram. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại cả hai vẫn chưa công khai tình cảm.

Doãn Hải My không còn là cái tên quá xa lạ, với nhiều người cô nàng không chỉ ghi điểm khi lọt vào top 10 của Hoa hậu Việt Nam năm 2020 mà còn bởi chính gái xinh này là bạn gái tin đồn của hậu vệ đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu. Bước ra từ Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Doãn Hải My chăm chút vào công việc riêng là học tập và kinh doanh. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô nàng cũng được netizen quan tâm. Mới đây, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu cũng vừa khoe loạt ảnh với vóc dáng cực chuẩn, sẵn sàng "vượt mặt" bất cứ người đẹp nào trong giới showbiz với vòng eo 55 cm. Khoe ảnh mới trên Instagram, Hải My không quên diện áo croptop sát nách, khoe được vòng eo trứ danh cùng gương mặt ngọt ngào, cá tính. Những hình ảnh này của Doãn Hải My nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngay sau khi loạt ảnh mới được Doãn Hải My đăng tải, Đoàn Văn Hậu đã ngay lập tức bày tỏ sự yêu thích. Anh thả tim công khai ở bài đăng này của cô. Mặc dù chưa hề lên tiếng về mối quan hệ nhưng động thái liên tục "khẳng định chủ quyền" của Đoàn Văn Hậu có thể thấy mối quan hệ của cặp đôi vẫn đang tốt đẹp. Về phía Doãn Hải My, không còn im lặng mà gần đây, cô đã bắt đầu thả tim dưới những hình ảnh của "bạn trai tin đồn". Doãn Hải My, sinh năm 2001, vốn là một nhân tố vô cùng nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ những vòng tuyển chọn đầu tiên. Không chỉ đẹp người, bảng thành tích học tập của Doãn Hải My cũng đáng nể. Cô bạn có 12 năm liền đạt học sinh giỏi, thậm chí cô nàng còn đạt danh hiệu thủ khoa văn của toàn khối suốt 3 năm cấp 3. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Doãn Hải My theo học tại trường Đại học Luật Hà Nội với chương trình chất lượng cao. Tại đây, người đẹp luôn thể hiện sự yêu thích với chuyên ngành mình lựa chọn bằng việc tham gia nhiều chương trình của khoa, tham gia chiến dịch tình nguyện và nhận được nhiều giấy khen. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu rộ lên tin đồn hẹn hò từ năm 2020 khi Đoàn Văn Hậu chỉ follow mình cô nàng trên Instagram. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại cả hai vẫn chưa công khai tình cảm.