Bình luận vu vơ, Âu Hà My lộ chuyện có “người ấy” nhắn tin

Vụ ly hôn của Âu Hà My và chồng cũ Nguyễn Trọng Hưng là một trong những màn đấu tố ồn ào nhất MXH nửa cuối năm 2020. Nhưng chuyện gì rồi cũng qua, sau những status tranh cãi qua lại, cả nữ giảng viên Âu Hà My lẫn Nguyễn Trọng Hưng đều đang tận hưởng cuộc sống riêng vui vẻ, thoải mái. Mới đây, cô giáo xinh đẹp bất ngờ bình luận :"Đúng là người ấy" dưới bài đăng có nội dung : "Người đầu tiên nhắn tin cho bạn vào ngày 1/1/2022 sẽ là người bên bạn suốt năm 2022" gây chú ý. Dòng comment của hot girl Âu Hà My trên một Fanpage đã khiến cư dân mạng hoài nghi việc nữ giảng viên đang có người mới. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của netizen, còn ẩn ý về dòng bình luận đó thì chỉ có chính chủ mới biết được. Trước đó không lâu, nữ giảng viên đã chia sẻ tình trạng của mình hậu ly hôn Trọng Hưng: "Có khi đây chính là thời điểm đẹp nhất trong đời. Kinh tế vững chắc, sự nghiệp ổn định, trái tim lành lặn. Bây giờ mới là thanh xuân". Ngoài ra, Âu Hà My cho biết chưa có ý định lấy chồng trong tương lai gần. Thời gian gần đây, Âu Hà My tập trung làm việc và kinh doanh nên sự nghiệp ngày càng ổn định, vững chắc. Âu Hà My được nhiều người nhận xét ngày càng xinh đẹp hơn sau ly hôn. Là cô giáo nhưng Âu Hà My không ngại thể hiện mình với những bộ cánh gợi cảm, có đôi chút hở bạo. Trái ngược với vẻ thuỳ mị, kín đáo trên giảng đường đại học, ngoài đời, Âu Hà My là người có phong cách khá bốc lửa. Có học thức, có kinh tế, lại sở hữu visual khá sáng lẫn body hoàn hảo nhưng tiếc là cô lại thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV, Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: Saostar

Vụ ly hôn của Âu Hà My và chồng cũ Nguyễn Trọng Hưng là một trong những màn đấu tố ồn ào nhất MXH nửa cuối năm 2020. Nhưng chuyện gì rồi cũng qua, sau những status tranh cãi qua lại, cả nữ giảng viên Âu Hà My lẫn Nguyễn Trọng Hưng đều đang tận hưởng cuộc sống riêng vui vẻ, thoải mái. Mới đây, cô giáo xinh đẹp bất ngờ bình luận :"Đúng là người ấy" dưới bài đăng có nội dung : "Người đầu tiên nhắn tin cho bạn vào ngày 1/1/2022 sẽ là người bên bạn suốt năm 2022" gây chú ý. Dòng comment của hot girl Âu Hà My trên một Fanpage đã khiến cư dân mạng hoài nghi việc nữ giảng viên đang có người mới. Tuy nhiên, tất cả chỉ là đồn đoán của netizen, còn ẩn ý về dòng bình luận đó thì chỉ có chính chủ mới biết được. Trước đó không lâu, nữ giảng viên đã chia sẻ tình trạng của mình hậu ly hôn Trọng Hưng: "Có khi đây chính là thời điểm đẹp nhất trong đời. Kinh tế vững chắc, sự nghiệp ổn định, trái tim lành lặn. Bây giờ mới là thanh xuân". Ngoài ra, Âu Hà My cho biết chưa có ý định lấy chồng trong tương lai gần. Thời gian gần đây, Âu Hà My tập trung làm việc và kinh doanh nên sự nghiệp ngày càng ổn định, vững chắc. Âu Hà My được nhiều người nhận xét ngày càng xinh đẹp hơn sau ly hôn. Là cô giáo nhưng Âu Hà My không ngại thể hiện mình với những bộ cánh gợi cảm, có đôi chút hở bạo. Trái ngược với vẻ thuỳ mị, kín đáo trên giảng đường đại học, ngoài đời, Âu Hà My là người có phong cách khá bốc lửa. Có học thức, có kinh tế, lại sở hữu visual khá sáng lẫn body hoàn hảo nhưng tiếc là cô lại thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV, Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: Saostar