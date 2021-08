Bị hỏi "suốt ngày khoe ngực", bồ tin đồn Đoàn Văn Hậu đáp trả

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất khi lộ "hint" hẹn hò với Đoàn Văn Hậu, hậu vệ ngôi sao của tuyển Việt Nam. Không chỉ được chú ý khi là bồ tin đồn của Đoằn Văn Hậu, Doãn Hải My còn nhận được sự quan tâm nhờ hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt là những hình ảnh khoe dáng đầy gợi cảm. Mới đây, Doãn Hải My bất ngờ nhận được câu hỏi khó từ netizen. The đó trong phần Q&A trên Instagram, một tài khoản hỏi khó cô nàng: "Chị nghĩ thế nào khi mới 2k1 mà suốt ngày khoe ngực ạ?". Thay vì im lặng và cho qua, Doãn Hải My lại đáp trả đầy thâm thúy: "Có gì mà phải "nghĩ" nhỉ? 2001 là cũng 20 tuổi rồi em, có còn là trẻ con đâu đúng không?... Là con gái phụ nữ với nhau, mình nên ủng hộ vì họ đang cảm thấy tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Đó là công sức họ giữ gìn và tập luyện, kể cả coi như "khoe" đi - cũng là hoàn toàn hợp lý. Thay vì soi mói, mình hãy cùng phát triển bản thân, trưởng thành hơn nha. Chúc em luôn vui". Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết thêm. Câu trả lời đầy thẳng thắn của Doãn Hải My đã nhận được những tràn vỗ tay rần rần từ cộng đồng mạng. Trước đó trong nhiều hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Doãn Hải My cũng thường xuyên khoe đường cong nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 đầy gợi cảm dù chỉ mới vừa tròn 20 tuổi. Chưa từng một lần xác nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng Đoàn Văn Hậu và gia đình Doãn Hải My khá thân thiết. . Bố của Doãn Hải My còn từng nói vui nếu có cậu con rể như Đoàn Văn Hậu thì là nhất. Chẳng chịu công khai nhưng đã có vô số bằng chứng Văn Hậu và Hải My là 1 đôi được dân mạng thu thập được. Bỏ ngoài tai những lời xì xào về mối quan hệ, Hải My và Văn Hậu vẫn tập trung vào công việc riêng và phát triển bản thân. Mời độc giả xem video: Báo Indo hả hê khi Hậu chấn thương, Doãn Hải My lên tiếng về chuyện tình với V.Hậu - Nguồn: Vietnam Sports

Bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất khi lộ "hint" hẹn hò với Đoàn Văn Hậu, hậu vệ ngôi sao của tuyển Việt Nam. Không chỉ được chú ý khi là bồ tin đồn của Đoằn Văn Hậu, Doãn Hải My còn nhận được sự quan tâm nhờ hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội. Đặc biệt là những hình ảnh khoe dáng đầy gợi cảm. Mới đây, Doãn Hải My bất ngờ nhận được câu hỏi khó từ netizen. The đó trong phần Q&A trên Instagram, một tài khoản hỏi khó cô nàng: "Chị nghĩ thế nào khi mới 2k1 mà suốt ngày khoe ngực ạ?". Thay vì im lặng và cho qua, Doãn Hải My lại đáp trả đầy thâm thúy: "Có gì mà phải "nghĩ" nhỉ? 2001 là cũng 20 tuổi rồi em, có còn là trẻ con đâu đúng không?... Là con gái phụ nữ với nhau, mình nên ủng hộ vì họ đang cảm thấy tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Đó là công sức họ giữ gìn và tập luyện, kể cả coi như "khoe" đi - cũng là hoàn toàn hợp lý. Thay vì soi mói, mình hãy cùng phát triển bản thân, trưởng thành hơn nha. Chúc em luôn vui". Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết thêm. Câu trả lời đầy thẳng thắn của Doãn Hải My đã nhận được những tràn vỗ tay rần rần từ cộng đồng mạng. Trước đó trong nhiều hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Doãn Hải My cũng thường xuyên khoe đường cong nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 đầy gợi cảm dù chỉ mới vừa tròn 20 tuổi. Chưa từng một lần xác nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng Đoàn Văn Hậu và gia đình Doãn Hải My khá thân thiết. . Bố của Doãn Hải My còn từng nói vui nếu có cậu con rể như Đoàn Văn Hậu thì là nhất. Chẳng chịu công khai nhưng đã có vô số bằng chứng Văn Hậu và Hải My là 1 đôi được dân mạng thu thập được. Bỏ ngoài tai những lời xì xào về mối quan hệ, Hải My và Văn Hậu vẫn tập trung vào công việc riêng và phát triển bản thân. Mời độc giả xem video: Báo Indo hả hê khi Hậu chấn thương, Doãn Hải My lên tiếng về chuyện tình với V.Hậu - Nguồn: Vietnam Sports