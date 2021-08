Bị hỏi chuyện "còn zin" khi lấy chồng, Xoài Non tiết lộ choáng

Dịch rảnh rỗi, "vợ streamer giàu nhất Việt Nam" là Xoài Non có thời gian "tám" chuyện với mọi người hơn. Mới đây, hot girl Xoài Non bắt trend tham gia trả lời câu hỏi: "Have You Ever... ?" (tạm dịch: "Bạn đã bao giờ... chưa?") trên Instagram. Cũng từ trend "Have You Ever... ?" người theo dõi được dịp biết nhiều chuyện chưa từng kể về vợ chồng "streamer giàu nhất Việt Nam". Gây chú ý nhất là câu hỏi dành cho hot girl Xoài Non về chuyện have sex (quan hệ tình dục) trước khi lấy chồng. Trước yêu cầu, Xoài Non thẳng thắn cho biết "chưa bao giờ". Kèm theo đó, Xoài Non khẳng định chắc nịch: "Hiếu là người đầu tiên. Chan không thoáng trong chuyện này đối với bản thân Chan. Còn đối với mọi người thì Chan bình thường, Chan không quan tâm". Trong khi trước đó Xemesis từng tiết lộ tình trường dài dằng dặc của mình. Cụ thể, ngoài 5 mối tình công khai, "streamer giàu nhất Việt Nam" còn cho biết có đến 150 - 200 cô gái qua đường. Chia sẻ này của Xemesis khiến bà xã phải thốt lên: "Sao anh dễ dãi quá vậy?". Ngoài ra, Xoài Non còn khẳng định Xemesis là định mệnh cuộc đời mình. Cụ thể, hot girl Xoài Non chia sẻ: "Chan khá khó trong việc yêu ai mà lập gia đình lắm. Hiếu cho Chan cảm giác mình là vợ chồng. Đúng như bạn nói là khi yêu nhau, người ta nhận ra người bên cạnh là định mệnh đời mình" Xemesis - Xoài Non quen nhau trong một sự kiện game cuối năm 2018. Sau thời gian yêu đương mặn nồng, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân, đám cưới được tổ chức ngày 14/11/2020.

