Khoe tài đọc rap, “vợ streamer giàu nhất Việt Nam” gây bất ngờ

" Vợ streamer giàu nhất Việt Nam" - Xoài Non là một trong những hot girl Gen Z nổi bật trên mạng xã hội hiện nay. Không chỉ gây chú ý khi là vợ của Xemesis, hot girl Xoài Non còn "hút hồn" các fan bởi vẻ ngoài xinh xắn theo phong cách lai Tây. Dù là cái tên có tiếng trong giới mẫu ảnh, tuy nhiên không ai ngờ rằng Xoài Non lại có khả năng ca hát như ca sĩ chuyên nghiệp như vậy. Mới đây, Xemesis gây chú ý khi chia sẻ đoạn clip cover ca khúc nổi tiếng Tình Nhân Ơi. Điều đáng chú ý, Xoài Non bất ngờ xuất hiện với vai trò rapper. Thể hiện khả năng đọc rap như chuyên nghiệp, Xoài Non khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng bởi trước giờ chưa từng nghe cô nàng thử làm ca sĩ, chứ chưa nói đến đọc rap. Qua đoạn clip đăng tải có thể thấy, gái xinh 2K dù chưa từng trải qua trường lớp đào tạo bài bản song khả năng rap của Xoài Non được nhận xét khá ''đỉnh". Màn đọc rap đỉnh cao của hot girl Xoài Non sau khi chia sẻ lên MXH đã được cư dân mạng tung hô, khen ngợi hết lời. Thậm chí, có netizen còn bày tỏ sau khi nghe "cô dâu diện váy 28 tỷ" đọc rap thì đã quên luôn bản gốc. Thời gian qua, hot girl Xoài Non rất chăm chỉ mở Q&A (hỏi - đáp) trò chuyện với mọi người. Trong lần giao lưu mới đây, bà xã "streamer giàu nhất Việt Nam" gây chú ý khi bị hiểu lầm là đang bầu bí khi chia sẻ "không được uống rượu bia nữa". Cụ thể, có một fan đã hỏi Xoài Non địa chỉ mua bia rượu giống như của Linh Ngọc Đàm. Câu trả lời của Xoài Non khiến không ít người cho rằng cô nàng đang mang bầu. Có người đã gửi thẳng câu hỏi này đến Xoài Non. Tuy nhiên, câu trả lời của "chính chủ" khiến cộng đồng mạng "hụt hẫng". Xoài Non và Xemesis bày tỏ rõ quan điểm đang muốn có em bé vì nam streamer cũng đã khá nhiều tuổi. Mặc dù vướng phải nhiều lời dị nghị khi yêu và cưới nhau, nhưng vợ chồng Xemesis và Xoài Non vẫn đang cực kỳ mặn nồng, có một cuộc sống viên mãn đáng mơ ước. Mời độc giả xem video: Xoài Non dự định sẽ GHÉP TRỨNG nếu không đẻ tự nhiên được trong năm - Nguồn: YAN News

