Bi hài cô gái bị chấm dứt mối tình 2 năm vì điều bất ngờ này

Các cặp đôi có muôn vàn lý do để chia tay nhưng nguyên nhân khiến cuộc tình 2 năm của cô gái này chấm dứt quả là "cười ra nước mắt".

Mới đây một cô gái đăng tải câu chuyện tình yêu của mình lên diễn đàn NEU Confessions và nhanh chóng nhận được hơn 6 nghìn lượt like cùng hàng loạt bình luận chia sẻ của cư dân mạng. Theo lời cô gái kể, chỉ vì lỡ tay ấn nút "Haha" vào đoạn status buồn của mẹ người yêu mà cô bị buộc phải chia tay. Mẹ của chàng trai, người yêu cô gái, yêu cầu con trai phải chia tay bạn gái vì "con gái con đứa thiếu ý thức, mẹ người yêu có chuyện buồn không hỏi thăm được vài câu mà còn vô ý đi cười vào mặt mẹ người yêu, không chấp nhận được".

Toàn văn nội dung đoạn chia sẻ của cô gái như sau: "CHIA TAY VÌ NÚT HAHA

Chào mọi người. Em là sinh viên năm 3 trường ngoài. Hôm nay em vừa chia tay mọi người ạ, lý do hết sức đơn giản "chỉ vì em lỡ ấn haha xong sửa lại nhưng facebook vẫn hiện thông báo là haha". Vấn đề em haha ai, à vâng đó là mẹ của người yêu ạ.



Em mới kết bạn facebook (fb) với mẹ người yêu được 1 tuần thôi, trớ trêu là fb con bạn thân em có tên giống hệt với mẹ anh ấy. Em hay dựa vào avatar để nhận diện mà hành xử. ** Hôm VN vô địch, cả 2 người họ đều đổi avatar thành cờ VN. Xong sáng nay không biết mẹ người yêu làm gì mà đăng cái tus buồn vật vã ra ý, em lại tưởng con bạn bị bồ đá nên tay nhanh hơn não thả ngay haha, inbox cho nó thì mới biết mình thả nhầm vội chuyển thành nút buồn ngay, nhưng mọi chuyện đã xa rồi :) Thế là đến trưa anh người yêu gọi cho em bảo "Mẹ anh không chấp nhận em. Mẹ anh bảo em con gái con đứa gì lại thiếu ý thức như vậy, mẹ có chuyện buồn không hỏi thăm được vài câu mà còn vô ý đi cười vào mặt mẹ người yêu như vậy. Thật không thể chấp nhận được. Mẹ bắt anh chia tay với e đi. Anh xin lỗi :) ".

Vậy là chuyện tình 2 năm của em kết thúc như vậy đấy ..."

Đoạn chia sẻ của cô gái trẻ nhanh chóng nhận được hơn 6 nghìn lượt like và bình luận của cư dân mạng. Hầu hết đều an ủi, động viên cô gái mạnh mẽ vượt qua bởi "trong cái rủi có cái may".

Nickname Nguyễn Hải Đ. bình luận: "Mẹ mình cũng dùng fb nhưng không quan trọng haha hay like đâu. Cho nên là khó quá bỏ qua. Bây giờ đã chỉ vì cái haha mà bắt bỏ con nhà người ta rồi nếu có qua vụ này thì về sau sống vẫn không thở được đâu".

Tuấn chia sẻ: "Tớ rút kinh nghiệm từ khi dùng fb cách đây 7 năm về trước, không kết bạn với bất kì bậc phụ huynh hay tiền bối nào trong nhà, mà được cái tớ bỏ theo dõi hết bạn bè trên fb rồi".

Xuân Diệu an ủi: ""Mẹ bắt anh chia tay với em đi" với loại người này thì không còn gì để níu kéo, không biết đúng sai không nghe giải thích mẹ bảo là làm, thế sau này lấy nó về mẹ nó bảo không được ngủ với vợ thì mình nằm không à em?"

Hiện đoạn chia sẻ vẫn đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ liên tục của cư dân mạng.