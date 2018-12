Bạn gái tin đồn của Công Phượng mới đây nhất là ai?

Sau khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2018, các cầu thủ luôn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm và săn đón nhiệt tình. Mới đây, Công Phượng chiếm sóng MXH khi nhiều người đặt nghi vấn là cầu thủ gốc Nghệ An này đang có cuộc hẹn hò bí mật với một cô gái cùng quê. Sau khi được xả trại, Công Phượng đã vào Sài Gòn để gặp gỡ và thăm hỏi người thân, bạn bè. Cũng chính từ đó, những tấm ảnh chụp chàng cầu thủ này và một cô gái trẻ khá xinh đẹp gây chú ý trên MXH. Nhiều người cho rằng, cô gái xuất hiện trong bức ảnh là bạn gái tin đồn của Công Phượng và từ đó rất nhiều rắc rối đã ập đến với cô nàng này. Do cô gái đã chụp hình quá thân mật với Công Phượng. Số khác nghĩ, cô nàng muốn gây chú ý nên chụp ảnh. Thậm chí, nhiều người nghi đây là bạn gái mới của tiền đạo sinh năm 1995. Tuy nhiên, mọi chuyện không giống như dân mạng đồn đoán của nhiều người. Cô gái trẻ này cũng chỉ là một fan của Công Phượng thôi. Cô tên là Hà Anh, quê ở Yên Thành, Nghệ An. Hiện cô sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Theo chia sẻ của Hà Anh, sau khi bức ảnh được đăng tải trên MXH, có rất nhiều người nhắn tin, hỏi han cô rất lịch sự. Tuy nhiên, rất nhiều bình luận trên các page khiến cô thực sự bức xúc vì quá khiếm nhã. Sự việc được Hà Anh giải tích rằng: "Hôm 17/12 Công Phượng đi ăn ở nhà hàng mình đang làm việc. Nhận ra Công Phượng là đồng hương nên mình ngỏ ý chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Hôm đó, cũng có khá nhiều người nhận ra Công Phượng và chụp ảnh cùng, cậu ấy rất vui vẻ, gần gũi với mọi người". Bên cạnh đó, Hà Anh cũng cho biết thêm rằng cô không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa đến thế. Lúc đó cô đăng lên chỉ muốn giữ làm kỷ niệm thôi. "Nhiều nơi đăng quá, toàn sai sự việc khiến người thân cũng nhắn tin hỏi để xác minh lại. Mình đã lên tiếng và yêu cầu các trang đặt nghi vấn tình cảm, phát biểu sai đính chính thông tin. Mình không muốn vì sự hiểu lầm nhỏ từ vài bức ảnh mà ảnh hưởng đến em ấy", Hà Anh nói thêm. Trước đó, cũng có rất nhiều cô nàng xinh đẹp đã được gắn mác người yêu Công Phượng nhưng chàng cầu thủ này vẫn im lặng để mọi chuyện trôi qua.

