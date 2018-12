Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Chelsea sẵn sàng đá người thừa sang Italia

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ ESPN, Man City phải trả số tiền khoảng 105 triệu bảng cho Real nếu muốn có Isco. Chuyển nhượng bóng đá từ Anh, Chelsea đã sẵn sàng để Cesc Fabregas tới AC Milan trong tháng Giêng nếu nhận được lời đề nghị trị giá 10 triệu euroChuyển nhượng cầu thủ từ Tờ AS loan tin, Real Madrid sẵn sàng chi 180 triệu euro để thuyết phục Tottenham nhả Harry Kane trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Giám đốc thể thao của PSG, ông Antero Henrique cho biết: “Rabiot đã nói với tôi rằng cậu ấy sẽ không ký hợp đồng mới. Rabiot muốn rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do khi hết hạn hợp đồng”. MU đã chính thức ra thông báo "trảm" HLV Jose Mourinho sau thất bại trước Liverpool ở vòng 17 Premier League. Quỷ đỏ, hiện đang đứng thứ 6 với vẻn vẹn 26 điểm sau 17 vòng đấu, và kém đội dẫn đầu là Liverpool tới 19 điểm. Vì thế, cơ hội cạnh tranh chức vô địch không còn nhiều. Trích dẫn một nguồn tin tại Old Trafford, The Sun cho biết lãnh đạo của MU đã cho người đến dự khán trận đấu giữa Napoli và Liverpool mới đây để đánh giá về Koulibaly. Callum Hudson-Odoi sẽ là cầu thủ bị Chelsea bán đi để chào đón tân binh trẻ đang khoác áo của Dortmund là Pulisic. Theo tin tức được đăng tải trên tờ Mirror, West Ham United đang tìm cách đưa Pereira về sân Olympic vào tháng Giêng tới. Mauro Icardi đã thúc đẩy tin đồn chuyển nhượng về mình sau khi lên máy bay riêng tới London, ở thời điểm các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Inter vẫn rất bế tắc. MU đã lên kế hoạch chiêu mộ Zaha vào mùa hè chứ không phải mùa đông vì thực tế Crystal Palace cũng không muốn bán đi ngôi sao lớn nhất của họ vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

