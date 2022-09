Bị chụp lén, nhan sắc em trai Sơn Tùng M-TP ra sao?

Dù chỉ mới ra mắt 1 tháng nhưng MONO Việt Hoàng - em trai Sơn Tùng M-TP liên tục gây sốt trên mạng xã hội với những chia sẻ về con đường nghệ thuật và các ca khúc bắt tai trong album đầu tay. Vừa qua, màn trình diễn ca khúc Waiting For You trong quán bar với sự lắc người đầy uyển chuyển, cuốn hút không kém sao Hàn của MONO Việt Hoàng liên tục lên xu hướng trên TikTok. Cũng nhờ vậy, nhất cử nhất động của MONO (Nguyễn Việt Hoàng) ngoài đời thường đều nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nam ca sĩ sinh năm 2000 đi ăn cùng người thân đã nhận được sự quan tâm lớn trên TikTok với hơn 200 nghìn lượt yêu thích cùng hơn 1200 bình luận từ cư dân mạng. Trong clip, dù bị quay lén từ xa nhưng MONO Việt Hoàng vẫn nổi bật với khuôn mặt góc cạnh, sắc nét, gu thời trang cá tính. Khoảnh khắc đời thường tỏa sáng bần bật của nam ca sĩ trẻ nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng. MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng. Do là em trai ruột của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP nên anh nhận được sự quan tâm lớn lẫn đánh giá khắt khe ngay từ khi mới ra mắt. MONO Việt Hoàng không hoạt động trong công ty của anh trai mà độc lập phát triển con đường âm nhạc của riêng mình. Sơn Từng M-TP bày tỏ, tất cả những gì em trai có ngày hôm nay là bằng sự tài năng, thực lực và cố gắng không ngừng nghỉ của cậu. Vì vậy, Sơn Tùng M-TP chúc MONO Việt Hoàng sẽ có chặng đường âm nhạc thành công với cố gắng và lý tưởng của riêng mình. Sự thân thiết của MONO Việt Hoàng và Sơn Tùng M-TP từng được netizen truyền tay nhau.

