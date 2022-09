Bị chê tơi tả nhan sắc, Xoài Non đáp trả sao?

Vốn được mệnh danh là hot girl Instagram khi sở hữu ngoại hình nổi bật cùng gương mặt chuẩn con lai, thời gian qua Xoài Non là cái tên nhận về rất nhiều quan tâm. Mỗi lần hot girl Gen Z này đăng tải khoảnh khắc mới đều thu về lượng tương tác khủng. Nhưng dạo gần đây, người yêu mến liên tục bày tỏ lo lắng khi nàng dâu hào môn xuất hiện với thân hình gầy gò. Thậm chí trong một số bức ảnh, chính chủ còn lộ rõ đôi chân gầy tong teo. Bởi vậy, xuất hiện trong vlog mới đây cùng streamer Misthy, hot girl Xoài Non đã có những trải lòng về cân nặng. "Trộm vía dạo này em ăn uống nhưng không bị lên ký. Ai cũng chê em ốm. Mọi người kêu em ốm quá nhưng em thấy bây giờ là vừa và quan trọng hơn em thấy bản thân đang rất đẹp", Xoài Non bày tỏ. Được biết hình ảnh này được ghi lại khi Xoài Non và Misthy cùng đi dự một đám cưới cách đây ít ngày. Khẳng định không quen biết cô dâu, chú rể nhưng Xoài Non vẫn quyết định lên đồ để đi vì được chồng rủ. Trước đó, khi khoe ảnh trong một buổi chụp hình, Xoài Non diện bộ đồ bó sát cũng từng bị chê thân hình cò hương. Rất nhiều dân mạng vào khuyên Xoài Non không nên ăn uống kiêng cữ quá bởi sắc vóc hot girl đã quá gầy rồi. Đáp lại tình cảm của mọi người, Xoài Non cho biết do thời gian này công việc bận rộn nên cô không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Xoài Non được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài ra, trước khi lấy chồng, Xoài Non từng góp mặt tại một số sitcom, MV ca nhạc. Đồng thời, 10X cũng là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh, chụp lookbook tại Sài Gòn.

