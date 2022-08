Chồng đại gia khoe tài sản bạc tỷ, Xoài Non lộ nhan sắc

Xoài Non tên thật là Phạm Trang (sinh năm 2002) được biết đến với danh xưng “hot girl Instagram”, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Tên tuổi của hot girl Xoài Non càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Mọi người thường gọi anh là "streamer giàu nhất Việt Nam", "thiếu gia làng YouTuber",... Xemesis - Xoài Non quen nhau trong một sự kiện game cuối năm 2018. Sau thời gian yêu đương mặn nồng, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân, đám cưới được tổ chức ngày 14/11/2020. Gần 2 năm chung nhà bằng hôn lễ hoành tráng, mới đây đôi trẻ làm bao người trầm trồ khi khoe biệt thự mới tậu, nằm trong khu đô thị nhà giàu ở quận 2. Bất động sản gồm 4 tầng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với nội thất sang trọng. Nhìn chung, căn hộ mới của cặp đôi đúng là chỉ thấy gato chứ chẳng chê vào đâu được. Tuy nhiên, ngoài quan tâm đến hình ảnh đẹp lung linh của biệt thự, dân mạng còn đặc biệt chú ý đến nhan sắc Xoài Non qua ống kính ông xã. Hình ảnh ghi lại, gái đẹp diện chiếc áo trắng thiết điệu đà phối hợp cùng quần jeans. Tất nhiên, khi ở nhà cô nàng chẳng ngại để luôn mặt mộc. Ở một số góc quay thiếu sáng, Xoài Non để lộ làn da không đều màu, mắt quầng thâm. Dù nhan sắc bị dìm đôi chút nhưng bù lại nàng dâu hào môn ghi điểm khi sở hữu làn da mịn, cách nói chuyện tự tin. Trước đó, Xoài Non không ít lần bị chụp lén. Khoảnh khắc cô và bạn thân Misthy tham gia một show truyền hình từng được dân mạng lan truyền. Những ảnh này đều chụp khi thiếu sáng, lại không được căn chỉnh góc nhưng Xoài Non vẫn tự tin "cân" tất cả. Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp lai cùng làn da trắng mịn màng, khi bỏ đi lớp make, Xoài Non cũng ngán show mặt mộc. Xoài Non tiết lộ bức ảnh này còn chụp bằng cam thường, không qua phần mềm chỉnh sửa ảnh. Tất nhiên, khi make-up lên đồ, nhan sắc điểm 10 của Xoài Non chẳng cần phải bàn cãi nữa rồi.

