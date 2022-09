Hot girl Xoài Non và những lần vướng tin đồn mang thai

Mới đây hot girl Xoài Non hào hứng chia sẻ hình ảnh mới trên Facebook cá nhân. Khoảnh khắc ghi lại, bà xã Xemesis diện bikini trắng thả dáng trên bãi biển. Dưới bài viết cư dân mạng trầm trồ, dành lời khen cho nhan sắc "đẹp không cần chỉnh" của Xoài Non. Song bên cạnh đó, có người cho rằng nhìn bụng hot girl giống có bầu. Trước nghi vấn của mọi người, nàng hot girl Sài thành ngay sau đó đã lên tiếng đính chính. "Do đợt đi côn đảo ăn dữ quá nên nhìn giống có bầu thui. Khi nào có bầu tui thông báo cho mà nghe", cô cho hay. Đây không phải lần đầu Xoài Non bị đồn có bầu. Tuy nhiên, đó lại là lần đầu tiên cô lên tiếng về thông tin này. Trước đó, Xoài Non bị soi vòng hai lùm lùm trong chiếc váy rộng khi đi làm tóc. Ngoài ra cư dân mạng còn soi thêm được một số bằng chứng như hot girl Xoài Non lấy tay che bụng và đi dép bệt khá giống với hình ảnh một mẹ bầu thông thường. Một lần khác, chỉ vì check in ở hàng sữa dành cho mẹ và bé mà cô cũng bị đồn có em bé. Cách đây hơn 2 năm về trước, Xoài Non và Xemesis chính thức về chung 1 nhà. Kết hôn ở độ tuổi còn trẻ nhưng Xoài Non tỏ ra rất chín chắn. Nàng hot girl được bố mẹ chồng yêu thương và quan tâm hết mực. Trong một vlog chia sẻ hồi tháng 4/2021, Xoài Non từng tiết lộ nếu vợ chồng cô sinh con trai sẽ được bố mẹ chồng thưởng nóng một khách sạn, còn con gái sẽ là một căn nhà. Chia sẻ của hot girl khiến ai nấy cũng trầm trồ. Nhiều người bày tỏ, được mẹ chồng treo giải "siêu to khổng lồ" thế này thì đẻ sớm đi thôi! Ảnh: FBNV

Mới đây hot girl Xoài Non hào hứng chia sẻ hình ảnh mới trên Facebook cá nhân. Khoảnh khắc ghi lại, bà xã Xemesis diện bikini trắng thả dáng trên bãi biển. Dưới bài viết cư dân mạng trầm trồ, dành lời khen cho nhan sắc "đẹp không cần chỉnh" của Xoài Non. Song bên cạnh đó, có người cho rằng nhìn bụng hot girl giống có bầu. Trước nghi vấn của mọi người, nàng hot girl Sài thành ngay sau đó đã lên tiếng đính chính. "Do đợt đi côn đảo ăn dữ quá nên nhìn giống có bầu thui. Khi nào có bầu tui thông báo cho mà nghe", cô cho hay. Đây không phải lần đầu Xoài Non bị đồn có bầu. Tuy nhiên, đó lại là lần đầu tiên cô lên tiếng về thông tin này. Trước đó, Xoài Non bị soi vòng hai lùm lùm trong chiếc váy rộng khi đi làm tóc. Ngoài ra cư dân mạng còn soi thêm được một số bằng chứng như hot girl Xoài Non lấy tay che bụng và đi dép bệt khá giống với hình ảnh một mẹ bầu thông thường. Một lần khác, chỉ vì check in ở hàng sữa dành cho mẹ và bé mà cô cũng bị đồn có em bé. Cách đây hơn 2 năm về trước, Xoài Non và Xemesis chính thức về chung 1 nhà. Kết hôn ở độ tuổi còn trẻ nhưng Xoài Non tỏ ra rất chín chắn. Nàng hot girl được bố mẹ chồng yêu thương và quan tâm hết mực. Trong một vlog chia sẻ hồi tháng 4/2021, Xoài Non từng tiết lộ nếu vợ chồng cô sinh con trai sẽ được bố mẹ chồng thưởng nóng một khách sạn, còn con gái sẽ là một căn nhà. Chia sẻ của hot girl khiến ai nấy cũng trầm trồ. Nhiều người bày tỏ, được mẹ chồng treo giải "siêu to khổng lồ" thế này thì đẻ sớm đi thôi! Ảnh: FBNV