Bị chê già, bạn gái tin đồn Quang Hải đáp trả "căng đét" khiến dân tình trố mắt

Những ngày qua, những câu chuyện xoay quanh bạn gái tin đồn Quang Hải là Thảo Mi liên tục được CĐM đưa lên sóng MXH. Từ việc so sánh với Nhật Lê cho đến việc bị chê già hơn so với Hải "con". Theo ý kiến của nhiều dân mạng, bạn gái mới Quang Hải có nhan sắc khá mặn mà hơn so với đối tác của mình là cầu thủ ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó không ít ý kiến cho rằng Thảo Mi là biểu tượng cho nhan sắc mặn mà của người phụ nữ trưởng thành. Sở hữu vòng nào ra vòng đấy, bạn gái Quang Hải nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM. Trang cá nhân của Thảo Mi cũng tăng lượng tương tác đáng kể khi tin đồn là bạn gái mới của Quang Hải bị dân mạng "nhòm" tới". Trên trang cá nhân của mình, Thảo Mi không ngần ngại khoe sắc vóc "vạn người mê" của mình. Dù gương mặt bị đánh giá có chút "mặn" hơn với Quang Hải nhưng bù lại Thảo Mi lại được bù đắp bằng thân hình nóng bỏng. Những tấm ảnh khoe góc nghiêng không tì vết của Thảo Mi liên tục được dân mạng truyền tay nhau. Thảo Mi không ngần ngại khoe vòng 1 căng tròn của mình trong những bộ váy đầm quyến rũ.

