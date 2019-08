Bạn gái Quang Hải cover nhạc thất tình giữa 'bão tin đồn' chia tay

Quang Hải - Nhật Lê đang khiến người hâm mộ lo lắng khi liên tục dính tin đồn chia tay.



Cụ thể, mới đây nhất, hai người đều bỏ tên thay thế nhắc tới nhau trên Facebook của mình. Trong khi tiền đạo sinh năm 1997 bỏ chữ "Lu" (biệt danh của Nhật Lê - PV), 9X Quảng Nam cũng xóa chữ "Q.H".

Trước đó, đôi trẻ cũng bỏ trạng thái "Đang hẹn hò" trên trang cá nhân và không còn like ảnh hay bình luận trên bài đăng đối phương. Không chỉ vậy, Nhật Lê không tham dự lễ cưới anh trai Quang Hải hay gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ngôi sao tuyển Việt Nam trên mạng xã hội.

Nhật Lê đăng nhiều chia sẻ ẩn ý giữa tin đồn chia tay Quang Hải. Ảnh chụp màn hình.

Giữa "bão tin đồn" chia tay, tối 6/8, Nhật Lê cover ca khúc Cạn cả nước mắt (Thái Trinh, Karik) trên trang cá nhân. Nội dung bài hát nói về chuyện chia tay, nuối tiếc khi cuộc tình tan vỡ.

Bên cạnh đó, cô gái sinh năm 1999 còn liên tục đăng status buồn rầu, ẩn ý liên quan đến việc phải chọn lựa trong cuộc sống.

"Dream what you want to dream, go where you want to go, be what you want to be. Because you have only one life and one chance to do all the things you want to do" (tạm dịch: Mơ những gì bạn muốn mơ, đi những nơi bạn muốn đi, trở thành người mà bạn muốn. Bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả điều bạn muốn), cô viết.

Nhật Lê - Quang Hải là cặp cầu thủ - WAGs nổi tiếng trên mạng xã hội. Đôi trẻ yêu nhau tới nay được 3 năm.