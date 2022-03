Bị nói "chiều con quá", An Nguy có màn đáp trả lập tức

An Nguy từng là một trong những nữ vlogger đình đám nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiều người sẽ nhớ đến nữ vlogger dưới vai trò một mẹ bỉm sữa hơn. tháng 4/2021, vlogger An Nguy và người yêu đồng giới Alex đã chính thức đón con đầu lòng là bé Bay. Hậu công khai mang thai sau đó là sinh con, các content An Nguy và Alex chia sẻ lên MXH chủ yếu xoay quanh Bay cũng như sự nghiệp làm mẹ của mình. Phần lớn trong số đó đều là bài viết vui vẻ về những khoảnh khắc đáng yêu của Bay hay các mẩu chuyện chăm con hài hước của An Nguy và Alex. Thế nhưng mới đây, cựu vlogger lại bất ngờ đăng tải một bức "tâm thư" khá dài kể về tranh cãi cô nhận được liên quan đến thói quen nuôi con. Cụ thể ở đây là vấn đề cho con ngủ như thế nào. An Nguy thường xuyên nhận được những câu phản ánh như: "Hơi bị chiều con quá rồi đấy"/ "Sao không để con tự ngủ?"... Theo tìm hiểu lý do vì áp dụng phương pháp Cry It Out, tức không bế ru con mà để kệ con khóc tự nhiên trong một khoảng thời gian, khóc mệt rồi con sẽ tự ngủ thì An Nguy lại làm ngược lại. Bay chỉ khóc 30 giây là An Nguy đã thấy xót và lao ngay vào bế con. Nhiều người đến chơi nhà thấy cảnh này đã khuyên cựu vlogger đừng làm thế vì giờ bế được chứ "mai mốt nó 2-3 tuổi xem còn bế được không" song cô vẫn từ chối. Theo An Nguy, cô ghi nhận ý kiến của mọi người nhưng mẹ mới là người hiểu con nhất và mỗi đứa trẻ sẽ phù hợp với một phương pháp nuôi dạy khác nhau. Bên cạnh đó, mọi hành động, cử chỉ của trẻ đều đại diện cho một nhu cầu nhất định, đó là lý do người làm mẹ không nên ngó lơ khi con khóc. An Nguy nhắn nhủ: "Mình biết, mình hiểu và mình đã trải qua những tháng ngày stress vô cùng, những đêm thức trắng và những lần khóc nức nở vì cảm giác "có lỗi" vì "chưa đủ tốt" cho con... Mỗi em bé sẽ có một nhu cầu khác nhau và mình tin rằng người mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng nếu có thể, đừng để con phải khóc khi đi ngủ mà không có mẹ ở bên". Cựu nữ vlogger viết thêm. Mời độc giả xem video: Tung ảnh mang thai bên “người tình tin đồn” 7 năm, An Nguy làm mạng xã hội chấn động - Nguồn: YAN News

An Nguy từng là một trong những nữ vlogger đình đám nhất ở Việt Nam. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nhiều người sẽ nhớ đến nữ vlogger dưới vai trò một mẹ bỉm sữa hơn. tháng 4/2021, vlogger An Nguy và người yêu đồng giới Alex đã chính thức đón con đầu lòng là bé Bay. Hậu công khai mang thai sau đó là sinh con, các content An Nguy và Alex chia sẻ lên MXH chủ yếu xoay quanh Bay cũng như sự nghiệp làm mẹ của mình. Phần lớn trong số đó đều là bài viết vui vẻ về những khoảnh khắc đáng yêu của Bay hay các mẩu chuyện chăm con hài hước của An Nguy và Alex. Thế nhưng mới đây, cựu vlogger lại bất ngờ đăng tải một bức "tâm thư" khá dài kể về tranh cãi cô nhận được liên quan đến thói quen nuôi con. Cụ thể ở đây là vấn đề cho con ngủ như thế nào. An Nguy thường xuyên nhận được những câu phản ánh như: "Hơi bị chiều con quá rồi đấy"/ "Sao không để con tự ngủ?"... Theo tìm hiểu lý do vì áp dụng phương pháp Cry It Out, tức không bế ru con mà để kệ con khóc tự nhiên trong một khoảng thời gian, khóc mệt rồi con sẽ tự ngủ thì An Nguy lại làm ngược lại. Bay chỉ khóc 30 giây là An Nguy đã thấy xót và lao ngay vào bế con. Nhiều người đến chơi nhà thấy cảnh này đã khuyên cựu vlogger đừng làm thế vì giờ bế được chứ "mai mốt nó 2-3 tuổi xem còn bế được không" song cô vẫn từ chối. Theo An Nguy, cô ghi nhận ý kiến của mọi người nhưng mẹ mới là người hiểu con nhất và mỗi đứa trẻ sẽ phù hợp với một phương pháp nuôi dạy khác nhau. Bên cạnh đó, mọi hành động, cử chỉ của trẻ đều đại diện cho một nhu cầu nhất định, đó là lý do người làm mẹ không nên ngó lơ khi con khóc. An Nguy nhắn nhủ: "Mình biết, mình hiểu và mình đã trải qua những tháng ngày stress vô cùng, những đêm thức trắng và những lần khóc nức nở vì cảm giác "có lỗi" vì "chưa đủ tốt" cho con... Mỗi em bé sẽ có một nhu cầu khác nhau và mình tin rằng người mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng nếu có thể, đừng để con phải khóc khi đi ngủ mà không có mẹ ở bên". Cựu nữ vlogger viết thêm. Mời độc giả xem video: Tung ảnh mang thai bên “người tình tin đồn” 7 năm, An Nguy làm mạng xã hội chấn động - Nguồn: YAN News