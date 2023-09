Bị anti-fan chê "chảnh", bạn gái Đoàn Văn Hậu lập tức đáp trả

Trong một livestream mới đây, Doãn Hải My - bạn gái Đoàn Văn Hậu nhận được lời phàn nàn của người tự xưng đã gặp qua cô nàng ngoài đời và tố khá "chảnh". Đáp lại, Doãn Hải My khẳng định: "Bạn đã qua gặp mình chưa mà bạn nói mình chảnh vậy trời. Từ trước đến giờ, mình ra ngoài ít khi có người đến chỗ mình, mình ít có cơ hội để mà chảnh. Còn nhiều khi mọi người không cười, mặt cũng sẽ lạnh lạnh một xíu. Mặt của My cũng hơi hơi lạnh như thế". Doãn Hải My lo lắng bởi có những người chưa từng tiếp xúc với mình lại nói như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm về cô nên mới lên tiếng phản hồi. Bạn gái Văn Hậu cũng cho biết bản thân là người bề ngoài có vẻ hướng ngoại nhưng tâm hồn hướng nội. Bên cạnh đó, Doãn Hải My cũng giải thích về tin đồn ghét Jennie (BLACKPINK). Tin đồn đến từ việc Doãn Hải My từng tham dự concert của BLACKPINK ở SVĐ Mỹ Đình đợt cuối tháng 7/2023 nhưng khi trở về, bạn gái Đoàn Văn Hậu chỉ chia sẻ cảm nhận và khoe video quay 3 thành viên Rosé, Jisoo, Lisa mà không có Jennie. Doãn Hải My cho biết, khi đến màn trình diễn solo của Jennie, cô đã nhờ bạn trai quay video giúp mình, gái xinh này ở khán đài còn nhiệt tình nhảy khi Jennie diễn trên sân khấu. Nhưng vì bạn trai Hải My quay không đẹp nên cô không đăng tải video đó lên. Cụ thể nói về tin đồn không thích Jennie, Hải My nói: "Không có chuyện mình thích 3 chị mà không thích một chị đâu. Đừng hiểu lầm mình chứ, mình thích cả 4 chị". Ngoài ra, khi fan thắc mắc vì sao cô nàng thường chụp ảnh với góc mặt bên phải, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định: "Ai cũng thích khoe góc đẹp của mình thôi, mạng xã hội của mình nên mình sẽ làm gì mình thích".

Trong một livestream mới đây, Doãn Hải My - bạn gái Đoàn Văn Hậu nhận được lời phàn nàn của người tự xưng đã gặp qua cô nàng ngoài đời và tố khá "chảnh". Đáp lại, Doãn Hải My khẳng định: "Bạn đã qua gặp mình chưa mà bạn nói mình chảnh vậy trời. Từ trước đến giờ, mình ra ngoài ít khi có người đến chỗ mình, mình ít có cơ hội để mà chảnh. Còn nhiều khi mọi người không cười, mặt cũng sẽ lạnh lạnh một xíu. Mặt của My cũng hơi hơi lạnh như thế". Doãn Hải My lo lắng bởi có những người chưa từng tiếp xúc với mình lại nói như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm về cô nên mới lên tiếng phản hồi. Bạn gái Văn Hậu cũng cho biết bản thân là người bề ngoài có vẻ hướng ngoại nhưng tâm hồn hướng nội. Bên cạnh đó, Doãn Hải My cũng giải thích về tin đồn ghét Jennie (BLACKPINK). Tin đồn đến từ việc Doãn Hải My từng tham dự concert của BLACKPINK ở SVĐ Mỹ Đình đợt cuối tháng 7/2023 nhưng khi trở về, bạn gái Đoàn Văn Hậu chỉ chia sẻ cảm nhận và khoe video quay 3 thành viên Rosé, Jisoo, Lisa mà không có Jennie. Doãn Hải My cho biết, khi đến màn trình diễn solo của Jennie, cô đã nhờ bạn trai quay video giúp mình, gái xinh này ở khán đài còn nhiệt tình nhảy khi Jennie diễn trên sân khấu. Nhưng vì bạn trai Hải My quay không đẹp nên cô không đăng tải video đó lên. Cụ thể nói về tin đồn không thích Jennie, Hải My nói: "Không có chuyện mình thích 3 chị mà không thích một chị đâu. Đừng hiểu lầm mình chứ, mình thích cả 4 chị". Ngoài ra, khi fan thắc mắc vì sao cô nàng thường chụp ảnh với góc mặt bên phải, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định: "Ai cũng thích khoe góc đẹp của mình thôi, mạng xã hội của mình nên mình sẽ làm gì mình thích".