Beauty blogger Đài Loan khuôn mặt ngây thơ nhưng vóc dáng nóng bỏng

Chen Lian (24 tuổi) là beauty blogger nổi tiếng mạng xã hội Đài Loan với nghệ danh An An. An An còn là một trong những blogger được yêu mến nhất trong lĩnh vực làm đẹp, thu hút hơn 300.000 người theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Nàng hot girl được nhận xét có gương mặt ngây thơ, trái ngược với phong cách gợi cảm, có phần táo bạo mà cô theo đuổi. An An chiếm được cảm tình của số đông cư dân mạng bởi vẻ đẹp tươi tắn, đầy sức sống. Cô có làn da trắng sáng, nét đẹp thanh thuần với đôi mắt to, mũi cao cùng nụ cười ngọt ngào. Người đẹp Đài Loan có chiều cao không quá nổi bật 1,64m, song tỷ lệ cơ thể cân đối, đặc biệt là đôi chân dài đã giúp cô trở thành người mẫu nổi danh trên mạng xã hội. Vẻ tự tin và cách tạo dáng chuyên nghiệp của An An luôn nhận được những lời khen ngợi. Cô nàng 24 tuổi được đánh giá là có phong cách đa dạng, sẵn sàng thực hiện những concept táo bạo. Trong những bộ ảnh thường ngày, cô thường diện trang phục trẻ trung, năng động, chủ yếu kết hợp áo crop-top với quần jeans hoặc những chiếc váy ôm sát đường cong gợi cảm. An An cũng là influencer được nhiều nhãn hàng mỹ phẩm mời quảng cáo. Cô có thu nhập lớn thông qua kênh vlog và các bài đăng trên kênh cá nhân. Trên mạng xã hội, An An luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. Ảnh: IGNV

