Bất chấp mưa gió, người Hà Nội đổ xô đi ngắm màn trình diễn drone

Sau thành công của Lễ hội ánh sáng "Rực rỡ Thăng Long" vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hôm nay (9/3), một sự kiện trình diễn ánh sáng sẽ được diễn ra tại Hồ Tây. Sự kiện này nằm trong chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024" Rất nhiều người đã xổ đô về các tuyến đường quanh hồ Tây để có thể tận mắt thưởng thức màn trình diễn đặc sắc này Điều này đã gây nên tình trạng tắc nghẹt đường ở các tuyến phố quanh khu vực quận Tây Hồ. Theo ghi nhận, đường Lạc Long Quân, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi hay đường Thanh Niên đều diễn ra tình trạng tắc đường từ hơn 20h, dù giờ bắt đầu màn trình diễn là 21h30 Người dân đứng cả trên cầu vượt để có thể có tầm nhìn tốt hơn để theo dõi màn trình diễn drone. Các bạn trẻ cũng háo hứng chờ đợi màn trình diễn lễ hội ánh sáng ở Hồ Tây tối ngày 9/3. Theo chia sẻ từ một người đã từng đi xem màn trình diễn này vào đợt Tết nguyên đán: "Đứng ở vị trí ven hồ thế này là có thể nhìn thấy rồi, thế nhưng hôm nay có thể do thời tiết mưa phùn, kèm sương mù nên tầm nhìn hạn chế hơn". Tuy vậy người này vẫn rất hào hứng cùng gia đình đến từ sớm. Từ khoảng 19h, thời tiết Hà Nội bắt đầu có mưa phùn kém hơi sương ẩm ướt điều này khiến nhiều người dân phải mặc áo mưa để chờ đón màn trình diễn drone. Người dân đội ô bất chấp mưa mong được tận mắt tận hưởng lễ hội ánh sáng Ngã tư gần Nguyễn Đình Thi - Thụy Khuê không thể lưu thông do mọi người đều dừng xe Không chỉ có người lớn, thanh niên mà các em bé cũng được bố mẹ dắt đi xem màn trình diễn bằng máy bay không người lái Hôm nay cũng là ngày cuối tuần, nên nhiều người nhân sự kiện trình diễn ánh sáng lần này để đưa gia đình đi chơi, trải nghiệm Màn biểu diễn kéo dài khoảng 15 phút, trình diễn các biểu tượng hoa, hương sắc Tây Hồ hoặc dòng chữ "Hương sắc Tây Hồ", "Geton Hanoi 2024"… Hình ảnh những chiếc máy bay không người lái trên bầu trời Hà Nội

