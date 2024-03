Cho 100 triệu có ai dám ăn những món này của chị em không

Không phân biệt được đâu là món ăn đâu là nồi nữa... Người tạo được món ăn này quả thực là ''master chef'' Có anh em nào dám ăn món này không Những món ăn bóng đêm Lần đầu tiên trên thế giới ra mắt món mì tôm chiên giòn bóng đêm Cua này chắc hóa than luôn rồi Chồng bảo: ''Em rán cái bánh chưng đãi khách''. Nhưng như này thì thôi gọi đồ ở hàng về đãi khách cho nhanh, lại an toàn Cận cạnh nồi cá kho, hay cá rán gì đấy không còn rõ hình dạng Thịt rang cháy cạnh, nhưng lỡ cháy hơi quá tay Vịt sấy giòn vị than... Có ai biết đây là món gì không Kiếp nạn thứ 82 của cái chảo chống dính

