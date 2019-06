Bạn trẻ Kiên Giang mặc đồ ngủ tắc kè hoa chụp ảnh kỷ yếu gây sốt MXH

Sáng tạo, độc đáo có, hài hước hay "lầy lội" là điều mà các bạn trẻ muốn có trong bộ ảnh kỷ yếu của mình. Không đầu tư quá hoành tráng vào phông nền hay trang phục, cũng không lên concept chụp cụ thể nào, chỉ mang trên mình bộ quần áo ngủ cực cute và dễ thương, các bạn học sinh trường THPT An Minh (Kiên Giang) đã khiến cư dân mạng phải phì cười thích thú với bộ ảnh kỷ yếu mang tên "tắc kè hoa" của mình. Nhìn bộ ảnh dễ thương này mới biết, ai bảo kỷ yếu là phải cầu kì? Chỉ cần đơn giản, tự nhiên, các thành viên cùng tái hiện những giây phút vui vẻ bên nhau hóa ra lại trở thành những bức ảnh đẹp nhất. Chia sẻ về bộ ảnh kỷ yếu của lớp mình, bạn Hà Phương nói: "Bộ ảnh chụp ở nhà văn hóa huyện An Minh tỉnh Kiên Giang từ ngày 9/6. Ý tưởng xuất phát từ một bạn trong lớp thích mặc đồ ngủ". Những bộ đồ ngủ đủ màu đã tạo nên chất riêng cho bộ ảnh kỷ yếu của các bạn trẻ THPT An Minh (Kiên Giang). Không cầu kì tạo dáng, không cầu kì chuẩn bị trang phục, các bạn trẻ tự tin khoe sự "lầy lội" của mình. Chụp từ ngoài sân cho đến trong nhà thể chất, đâu đâu cũng là địa điểm để các bạn trẻ làm điểm lưu giữ cho bộ ảnh kỷ yếu để đời. Cùng nhau tản bộ trong khuôn viên trường với bộ đồ ngủ đầy màu sắc và thừa sự dễ thương.

