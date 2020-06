Bạn gái thiếu gia Sài thành gây sốt trên báo Trung là ai?

Mới đây, lại một cô nàng nữa trong dàn hot girl Việt khiến báo giới xứ Trung phải điên đảo và liên tục phải dùng những mỹ từ để ca ngợi nhan sắc. Nữ chính được nhắc tới có tên Kalli Nguyễn tên thật là Nguyễn Khánh Linh. Kalli Nguyễn là cái tên trong dàn hot girl 9X đời cuối không xa lạ gì với cư dân mạng. Cô nàng sinh năm 1998 này còn được biết tới là bạn gái tin đồn của thiếu gia giàu nhất nhì đất Sài thành là Phan Hoàng. Sau khi được một số tờ báo Trung gọi tên, Kalli Nguyễn tỏ ra khá bất ngờ: “Hèn gì từ tối qua tới giờ quá trời người Trung Quốc follow like. Huhu why, tôi chọn cuộc sống ẩn dật bình yên mà”. Cụ thể, trang tin khá nổi tiếng của Trung Quốc đã gọi Kalli là “nữ thần dương cầm”. Chưa dừng ở đó, tờ báo Trung miêu tả bạn gái tin đồn của thiếu gia Phan Hoàng khá chi tiết: “Trong ấn tượng, nhiều người vẫn nghĩ rằng con gái Việt lúc nào cũng mặc áo dài, đội nón lá, mang vẻ đẹp trong sáng, truyền thống. Thực ra con gái Việt cũng rất thời trang và sắc sảo. Mới đây, 1 cô nàng đến từ Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng... Gương mặt xinh đẹp của cô nàng được ví với thiên thần. Cô nàng tên là Kalli Nguyễn, đến từ Hà Nội, Việt Nam. Cô nàng biết đánh piano, được gọi là “nữ thần piano”. Kalli sinh năm 1998, năm nay 20 tuổi. Cô có ngoại hình xinh đẹp, tóc dài quá vai, là mỹ nữ không góc chết. Ngoài xinh đẹp, cô nàng còn rất hiện đại và nổi tiếng trên MXH”. Tờ báo Trung có viết. Kalli Nguyễn sở hữu gương mặt chuẩn Vline với sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng miệng cười duyên dáng. Không những thế Kalli Nguyễn còn có một chiều cao ấn tượng cùng số đo 3 vòng hoàn hảo. Chính vì thế, cô nàng luôn tự tin diện những bộ trang phục nóng bỏng thể hiện tối đa vẻ đẹp của cơ thể. Với gương mặt xinh đẹp, thần thái sang chảnh Kalli Nguyễn luôn được chọn làm mẫu ảnh với phong cách tiểu thư đài các. Công việc người mẫu ảnh vừa thỏa mãn đam mê của Kalli Nguyễn vừa giúp cô học hỏi, trau dồi được sự tin tin thể hiện mình trước ống kính. Cũng giống như những bạn trẻ cùng trang lứa khác, Kalli Nguyễn có sở thích làm đẹp, đi mua sắm, và đặc biệt là thích đi du lịch. Chia sẻ thêm về những dự định trong tương lai, Kalli Nguyễn cho biết cô sẽ tập trung vào công việc học tại trường để có thể đạt được kết quả cao nhất và cô vẫn sẽ sống hết mình với đam mê. Mời quý độc giả xem video: Hot girl Việt lên báo Trung vì quá xinh đẹp và nóng bỏng - Nguồn: Báo Dân Việt

