Soi dàn hot girl Việt vô danh khiến báo Trung "tốn giấy mực" để ca ngợi

Bảo Hân là hot girl Việt phủ sóng MXH Việt Nam và được nhiều CĐM xin thông tin nhiều nhất thời gian gần đây. Cô nàng sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP HCM và gây ấn tượng mạnh mẽ với nhan sắc của cô bạn. Trước đó, Bảo Hân cũng là hot girl Việt xuất hiện trên báo Trung với bài báo có nhan đề “Gái xinh đeo kính đến từ Việt Nam sở hữu body S-line cực phẩm da trắng chân dài”. Ngoài việc đi học, Bảo Hân cũng làm mẫu ảnh từ năm lớp 10 và rất có khiếu thẩm mỹ. Nhìn Instagram, Facebook… của hot girl 10X này, bạn sẽ thấy cô nàng có gu ăn mặc rất đẹp, phong cách thời trang pha trộn giữa sự cá tính lẫn ngọt ngào. Đinh Triệu Đoan Nghi là nữ sinh Đồng Tháp gây bão CĐM Trung Quốc với loạt ảnh mặc áo dài đẹp hơn chụp họa báo. Cô nàng hiện đang học cấp 3 tại trường THPT thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp và là một hotface, nhận về cả nghìn lượt like cho mỗi bức ảnh mà cô đăng tải. Nhờ nhan sắc ngọt ngào, thần thái sang chảnh và up ảnh cuộc sống đời thường cũng khiến người ta ghen tỵ vì Đoan Nghi vừa xinh đẹp lại là “rich kid” chính hiệu. Đoan Nghi là con lai với mẹ là người Trung Quốc, bố là người Việt Nam. Thế nhưng, nhiều người hay nhầm lẫn cô lai Thái bởi những đường nét vô cùng sắc sảo trên gương mặt. Nguyễn Thanh Thủy được biết đến với biệt danh hot girl 1m52 và nhiều lần lên báo Trung, Hàn vì nhan sắc xinh như búp bê Barbie và thân hình nóng bỏng s-line dù “nấm lùn”. Nguyễn Thanh Thủy còn khiến CĐM “chao đảo” vì thông tin hẹn hò với người hùng U23 Việt Nam – Nguyễn Quang Hải. Sao bão hẹn hò, trang cá nhân của cô nàng tăng “vèo vèo” số người follow, Instagram có hơn 300k người theo dõi còn Facebook sắp cán mốc 80k. Thanh Thủy sở hữu gương mặt xinh như búp bê, nụ cười tỏa nắng và đường nét hài hòa, cân đối. Hot girl 1m52 còn có gu ăn mặc cực chuẩn “street style” luôn khéo lên đồ hack dáng giúp cô có được những bức ảnh street style thanh mảnh, cao ráo hơn hẳn so với thực tế. Trương Võ Huyền Trân từng leo chiễm chệ lên trang chủ của một vài tờ báo Trung vì loạt ảnh bikini gây sốc với nhan sắc và body S-line đáng mơ ước. Nội dung bài viết trong tờ báo Trung chia sẻ: "Huyền Trân đến từ Việt Nam gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp không tì vết, body nóng bỏng quyến rũ, đặc biệt là trong những tấm hình diện bikini." Trương Võ Huyền Trân hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn trong lĩnh vực spa, làm đẹp và khá kín tiếng trên MXH. “Nhìn thôi đã muốn yêu” – đó là những gì báo Trung từng dùng để miêu tả về vẻ đẹp của Nguyễn Thị Mỹ Phương, hot girl TP. Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk. Mỹ Phương gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, thân hình quyến rũ và gu thời trang năng động. Mặc dù chỉ cao có 1m53 nhưng nhờ biết cách ăn mặc mà nhìn Mỹ Phương rất cao ráo, “vòng nào như vòng đấy”. Nhìn cô nàng, nhiều người nhận xét Mỹ Phương có những đường nét trông giống như diễn viên Phương Oanh (Quỳnh Búp Bê). Mời quý độc giả xem video: Hot girl Việt tham gia showbiz: người 1 đêm thành danh, kẻ chật vật mãi không nổi tiếng - Nguồn: Youtube

