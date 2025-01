Fansipan đẹp siêu thực trong ngày băng giá hớp hồn du khách

Rạng sáng ngày 5/1, Fansipan như khoác lên mình chiếc áo choàng trắng tinh khôi. Lớp băng giá dày đặc phủ kín sàn gỗ, cây cỏ, biến "nóc nhà Đông Dương" thành một vương quốc băng giá lộng lẫy. Lần thứ ba trong mùa đông này, sau các đợt vào ngày 23/11/2024 và 23/12/2024, Fansipan lại được "biến hóa" thành một kỳ quan băng giá. Tuy nhiên, đợt băng giá lần này đặc biệt hơn hẳn khi lớp băng phủ dày hơn và kéo dài liên tục trong nhiều ngày. Đây là lần hiếm hoi mà băng giá bao phủ Fansipan dày đặc và kéo dài đến vậy, tạo nên một hiện tượng tự nhiên kỳ thú, thu hút sự quan tâm của du khách. Vài ngày trước, trên đỉnh núi này cũng đã xuất hiện sương muối và lớp băng mỏng vào một số thời điểm đêm, sáng sớm. Tin tức về lớp băng tuyệt đẹp trên Fansipan đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến bao người không khỏi ngạc nhiên và muốn một lần được tận mắt chiêm ngưỡng. Những vị du khách may mắn có mặt để tận mắt chiêm ngưỡng cũng vô cùng thích thú, mong muốn ghi lại những hình ảnh check-in thời điểm đặc biệt này. Ngày 5/11, Fansipan chào đón du khách bằng tiết trời se lạnh, với nhiệt độ dao động từ 0-8 độ C. Ánh nắng ấm áp cùng biển mây bồng bềnh đã tạo nên một khung cảnh lãng mạn, khiến du khách không khỏi say đắm. Đây là thời điểm lý tưởng để khám phá "nóc nhà Đông Dương" và ngắm nhìn biển mây bao la. Du khách cùng không quên tạo hình người tuyết check-in.

