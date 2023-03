Bạn gái Quang Hải bức xúc khi dính tin đồn ác ý

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2021. Dù cặp đôi không chính thức xác nhận chuyện tình cảm với mọi người nhưng vẫn thoải mái xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện công khai như đám cưới dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam, ở sân bay,... Thời gian trước, Chu Thanh Huyền hay Nguyễn Quang Hải đều che chắn kỹ lưỡng gương mặt đối phương trong mỗi lần xuất hiện chung. Gần đây, cặp đôi này bắt đầu bớt khắt khe hơn, và dần có động thái công khai nửa kia trước công chúng. Chính bởi vậy, bên cạnh những người yêu thích, cũng có một vài nhân vật có thái độ xấu với cặp đôi này, cụ thể là với Chu Thanh Huyền. Mới đây, bạn gái Quang Hải thể hiện sự bức xúc trước việc bị hot Tiktoker gần một triệu follower tung tin đồn không đúng về quá khứ của mình. Tin đồn ngày càng lan rộng khiến những người ghét Chu Thanh Huyền càng lan truyền đi xa. Trước sự việc đó, tối 22/3, Chu Thanh Huyền đã có màn livestream suốt 5 tiếng đồng hồ để nói về sự việc. Chu Thanh Huyền cho biết: "Em có những người chị coi mình như em gái, cứ lo mình đụng chạm thì hại đến mình, sợ mình bị tạt axit này kia, sợ nó làm gì mình. Mọi người nghĩ thịt người dễ ăn thế à? Mọi người cứ bảo nhịn đi, em đừng nói gì, nhỡ may ra đường em bị thế này thế kia thì làm sao... Thế cứ để nó muốn nói gì nói à mọi người? Em hỏi mọi người em phải làm thế nào? Ngoài việc em nhờ công an, luật sư em cũng chẳng biết làm thế nào. Bởi vì em biết em ở tầm nào, nó ở tầm nào. Nó không tha cho em thì em bắt buộc phải xử lý", nàng Wags tuyên bố. Bạn gái Quang Hải nhắn nhủ tới hot TikToker này rằng, mỗi người chỉ là hạt cát trong xã hội, đừng ảo tưởng sức mạnh. "Cuộc sống ai thì người ấy sống, đừng 'cắn' lấy nhau để làm gì". Thanh Huyền còn cho biết lý do TikToker 1 triệu follower cố tình tung tin đồn xấu về cô là vì cô là người yêu của "ấy". Không trực tiếp nói tên Quang Hải nhưng những người theo dõi cô nàng và chuyện tình của cặp đôi đều biết người "ấy" là ai. Hiện, dân mạng đang xôn xao và tò mò muốn biết TikToker được đích danh Chu Thanh Huyền nhắc tới trong livestream này là ai?

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2021. Dù cặp đôi không chính thức xác nhận chuyện tình cảm với mọi người nhưng vẫn thoải mái xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện công khai như đám cưới dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam, ở sân bay,... Thời gian trước, Chu Thanh Huyền hay Nguyễn Quang Hải đều che chắn kỹ lưỡng gương mặt đối phương trong mỗi lần xuất hiện chung. Gần đây, cặp đôi này bắt đầu bớt khắt khe hơn, và dần có động thái công khai nửa kia trước công chúng. Chính bởi vậy, bên cạnh những người yêu thích, cũng có một vài nhân vật có thái độ xấu với cặp đôi này, cụ thể là với Chu Thanh Huyền. Mới đây, bạn gái Quang Hải thể hiện sự bức xúc trước việc bị hot Tiktoker gần một triệu follower tung tin đồn không đúng về quá khứ của mình. Tin đồn ngày càng lan rộng khiến những người ghét Chu Thanh Huyền càng lan truyền đi xa. Trước sự việc đó, tối 22/3, Chu Thanh Huyền đã có màn livestream suốt 5 tiếng đồng hồ để nói về sự việc. Chu Thanh Huyền cho biết: "Em có những người chị coi mình như em gái, cứ lo mình đụng chạm thì hại đến mình, sợ mình bị tạt axit này kia, sợ nó làm gì mình. Mọi người nghĩ thịt người dễ ăn thế à? Mọi người cứ bảo nhịn đi, em đừng nói gì, nhỡ may ra đường em bị thế này thế kia thì làm sao... Thế cứ để nó muốn nói gì nói à mọi người? Em hỏi mọi người em phải làm thế nào? Ngoài việc em nhờ công an, luật sư em cũng chẳng biết làm thế nào. Bởi vì em biết em ở tầm nào, nó ở tầm nào. Nó không tha cho em thì em bắt buộc phải xử lý", nàng Wags tuyên bố. Bạn gái Quang Hải nhắn nhủ tới hot TikToker này rằng, mỗi người chỉ là hạt cát trong xã hội, đừng ảo tưởng sức mạnh. "Cuộc sống ai thì người ấy sống, đừng 'cắn' lấy nhau để làm gì". Thanh Huyền còn cho biết lý do TikToker 1 triệu follower cố tình tung tin đồn xấu về cô là vì cô là người yêu của "ấy". Không trực tiếp nói tên Quang Hải nhưng những người theo dõi cô nàng và chuyện tình của cặp đôi đều biết người "ấy" là ai. Hiện, dân mạng đang xôn xao và tò mò muốn biết TikToker được đích danh Chu Thanh Huyền nhắc tới trong livestream này là ai?