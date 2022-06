Bạn gái Đoàn Văn Hậu vén áo khoe vòng eo “mướt mắt“

Doãn Hải My (SN 2001) từng là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Đặc biệt hơn, cô nàng chính là bạn gái tin đồn của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Nếu khoảng thời gian đầu chỉ là bằng chứng check-in cùng một chỗ, chăm thả thính giống nhau,... dạo gần đây cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My chẳng ngần ngại công khai xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người. Đặc biệt, Văn Hậu còn đưa Hải My đi đám cưới loạt cầu thủ nổi tiếng đội tuyển Việt Nam như Đức Chinh, Tấn Tài, Thành Chung và gần đây nhất là Bùi Tiến Dũng. Tạm gác lại chuyện tình cảm, thời gian qua người yêu mến thấy Hải My cũng chăm khoe ảnh quyến rũ hơn hẳn. Vốn là người sở hữu vóc dáng cân đối nhưng khi nhìn vòng 2 của Hải My thon gọn thế này, nhiều người bày tỏ trầm trồ. Vóc dáng thế này bảo sao Đoàn Văn Hậu không mê mẩn cho được. Nếu theo dõi trang Instagram của Hải My, nhiều người không ít lần phải trầm trò với vòng eo con kiến của cô nàng. Dù hiếm khi vòng eo gọn gàng, săn chắc nhưng mỗi lần show ra Doãn Hải My khiến hội chị em "chỉ biết ước". Với vóc dáng đang sở hữu, nhiều người còn khuyên Doãn Hải My thử sức ở một đấu trường nhan sắc khác song mỹ nhân sinh năm 2001 chưa có kế hoạch gần. Hải My quan niệm để có thể tỏa sáng tại một cuộc thi hoa hậu thì cần có kiến thức xã hội, ngoại ngữ… bên cạnh nhan sắc, tài năng… Về chuyện tình cảm, Doãn Hải My vướng tin đồn yêu Đoàn Văn Hậu song cô chưa lên tiếng xác nhận.

