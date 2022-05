Tóm gọn Đoàn Văn Hậu và bạn gái đi đám cưới Hà Đức Chinh

Tối 10/5, Hà Đức Chinh tổ chức đám cưới với Mai Hà Trang tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Trước đó vào hồi tháng 2, cặp đôi làm lễ ăn hỏi kết hợp đón dâu tại nhà gái ở Bắc Giang. Đám cưới Đức Chinh tối qua quy tụ dàn khách mời siêu khủng, toàn cầu thủ và sao Việt. Người nổi tiếng có Trang Trần, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Andiez,... Còn dàn cầu thủ gồm anh em Bùi Tiến Dũng - Bùi Tiến Dụng, Quang Hải, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Văn Thanh, trung vệ Bùi Tiến Dũng,... Mới đây dân mạng "khui" ra chuyện Đoàn Văn Hậu hộ tống bạn gái Doãn Hải My đi dự đám cưới Chinh "Đen", Khoảnh khắc ghi lại, cả 2 sánh bước dưới hầm gửi xe rồi tiến vào sảnh. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng nhìn vóc dáng và trang phục, nhiều người nhận ra cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhưng ngay khi đến hội trường, cầu thủ đội tuyển Việt Nam và bạn gái nhanh chóng tách rau ra. Hành động này của họ được cho là để tránh sự săm soi từ mọi người. Đến khi chụp ảnh lưu niệm với cô dâu, chú rể, trong khi Văn Hậu thân thiết ghi hình cùng hội cầu thủ thì Hải My lại tươi cười "check-in" cùng dàn WAGs Việt. Cũng giống như cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền, thời gian qua, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong đám cưới hội cầu thủ. Trước đó, Văn Hậu và Hải My từng có mặt trong hôn lễ của cầu thủ Thành Chung và Hồ Tấn Tài. Tin đồn Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt đầu khi chàng cầu thủ đến dự đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ nơi gái xinh Hà thành lọt vào top 10. Sau đó, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục check-in cùng một địa điểm. Dù liên tục bị netizen tóm gọn khoảnh khắc tay trong tay nhưng Văn Hậu và Hải My vẫn chưa chịu công khai.

