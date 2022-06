Lại khoe ảnh hở bạo, bạn gái Đoàn Văn Hậu khiến netizen trầm trồ

Gây ấn tượng với khán giả bởi hình ảnh nữ tính, ngọt ngào, mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My khiến mọi người bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân Trong bức ảnh mới nhất, Doãn Hải My diện bikini xanh, khoe body thon gọn trước biển. Bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu kết hợp cùng kính mát, giúp vẻ ngoài trở nên ấn tượng hơn. Doãn Hải My sở hữu chiều cao 1,67m, số đo ba vòng 78-56-89 Để có được body thon gọn, Doãn Hải My kết hợp ăn uống và tập luyện khoa học, dù bận rộn với việc học và công việc nghệ thuật. Bạn gái hậu vệ đội tuyển Việt Nam dành 1 tiếng mỗi ngày để tập gym. Người đẹp chủ yếu ăn hoa quả, uống nhiều nước và tránh việc ăn đêm Đây không phải là lần đầu tiên Doãn Hải My đăng tải hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Trước đó, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khoảnh khắc người đẹp diện bikini khoe dáng trong phòng ngủ từng khiến cư dân mạng “phát sốt". Có thể thấy dù theo đuổi hình ảnh nữ tính song thỉnh thoảng, Doãn Hải My không ngại làm mới mình bởi những bức ảnh nóng bỏng Hai năm sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hải My vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người còn khuyên Doãn Hải My thử sức ở một đấu trường nhan sắc khác song mỹ nhân sinh năm 2001 chưa có kế hoạch gần. Bởi đối với cô, để có thể tỏa sáng tại một cuộc thi hoa hậu thì cần có kiến thức xã hội, ngoại ngữ… bên cạnh nhan sắc, tài năng… Về chuyện tình cảm, Doãn Hải My vướng tin đồn yêu Đoàn Văn Hậu song cô chưa lên tiếng xác nhận. Gần đây nhất, khoảnh khắc cặp đôi cùng xuất hiện trong lễ cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng được cộng đồng mạng quan tâm.

