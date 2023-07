Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vóc dáng "mình hạc xương mai"

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My có màn "đốt mắt" fan khi đăng tải loạt ảnh khéo léo khoe "vòng eo con kiến" khiến dân tình xuýt xoa. Người đẹp Hà thành tuy không diện bikini hở bạo, chỉ là chiếc áo crop top nhưng đủ để khoe trọn đường cong "bốc lửa", đôi chân dài miên man và đặc biệt "vòng eo 55" của người đẹp chính là điểm nhấn của bức ảnh. Bài đăng của Doãn Hải MY lập tức nhận "bão like" trên mạng xã hội. Bên dưới khoảnh khắc nóng bỏng của top 10 Hoa hậu Việt Nam, Đoàn Văn Hậu cũng không quên thả tim cho bạn gái như cách anh vẫn thường làm. Ngoài ra, Hải My và Văn Hậu dành khoảng thời gian rảnh rỗi để đi du lịch hâm nóng tình cảm. Nhiều khán giả để lại những lời khen "có cánh" phía dưới bài viết như: "Xinh quá chị ơi, vóc dáng chuẩn chỉnh luôn nè" hay "Càng ngày càng đẹp nha em ơi".... Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hiện đang là cặp uyên ương trong làng giải trí được nhiều khán giả trẻ săn đón vô cùng nồng nhiệt. Những hình ảnh chụp chung của cặp đôi đều thu hút lượng tương tác "khủng" ở trên mạng xã hội từ phía cư dân mạng. Tại thời điểm khi mới công khai chuyện tình cảm, Đoàn Văn Hậu trong lúc chia sẻ với giới truyền thông đã không ngần ngại dành những lời có cánh cho Doãn Hải My. "Bạn ấy là một người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế". Đoàn Văn Hậu có nói.

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My có màn "đốt mắt" fan khi đăng tải loạt ảnh khéo léo khoe "vòng eo con kiến" khiến dân tình xuýt xoa. Người đẹp Hà thành tuy không diện bikini hở bạo, chỉ là chiếc áo crop top nhưng đủ để khoe trọn đường cong "bốc lửa", đôi chân dài miên man và đặc biệt "vòng eo 55" của người đẹp chính là điểm nhấn của bức ảnh. Bài đăng của Doãn Hải MY lập tức nhận "bão like" trên mạng xã hội. Bên dưới khoảnh khắc nóng bỏng của top 10 Hoa hậu Việt Nam, Đoàn Văn Hậu cũng không quên thả tim cho bạn gái như cách anh vẫn thường làm. Ngoài ra, Hải My và Văn Hậu dành khoảng thời gian rảnh rỗi để đi du lịch hâm nóng tình cảm. Nhiều khán giả để lại những lời khen "có cánh" phía dưới bài viết như: "Xinh quá chị ơi, vóc dáng chuẩn chỉnh luôn nè" hay "Càng ngày càng đẹp nha em ơi".... Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hiện đang là cặp uyên ương trong làng giải trí được nhiều khán giả trẻ săn đón vô cùng nồng nhiệt. Những hình ảnh chụp chung của cặp đôi đều thu hút lượng tương tác "khủng" ở trên mạng xã hội từ phía cư dân mạng. Tại thời điểm khi mới công khai chuyện tình cảm, Đoàn Văn Hậu trong lúc chia sẻ với giới truyền thông đã không ngần ngại dành những lời có cánh cho Doãn Hải My. "Bạn ấy là một người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế". Đoàn Văn Hậu có nói.