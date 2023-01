Bạn gái Đoàn Văn Hậu diện đồ quyến rũ quá đà, dùng tay che chắn

Ngoài được biết đến là hot girl nổi tiếng, Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020, thời gian qua Doãn Hải My còn gây chú ý khi có chuyện tình cực đẹp bên cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Vốn sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng gu thời trang chất chơi nên mỗi lần đăng ảnh, bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu thường làm cho dân tình phát sốt. Điển hình mới nhất trên story Facebook, Doãn Hải My khoe clip ngắn ngồi trong ô tô. Điểm khiến người xem chú ý chính là việc nàng WAGs diện chiếc áo thun 2 dây bó sát. Vì phần cổ được khoét xẻ khá rộng nên Hải My đã phải dùng tay che chắn để tránh hớ hênh. Lần lên sóng này, 10X làm bao người gato khi khoe trọn làn da trắng sáng, mịn màng. Người hâm mộ liên tục ngợi khen cặp My - Hậu rất xứng lứa vừa đôi. Cặp My - Hậu dính nghi vấn hẹn hò từ 2 năm trước khi hot girl Hà thành tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Trở về sau cuộc thi, cả 2 nhiều lần bị bắt gặp dính như sam ở không ít các sự kiện. Và phải tới ngày 15/8 vừa qua, Văn Hậu mới xả loạt hình tình tứ của mình bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận mối quan hệ. Trước đó, đã xuất hiện nghi vấn đôi trẻ chuẩn bị đám cưới. Tuy nhiên, đại diện phía Hải My lên tiếng phủ nhận: ''My là cô gái độc lập và luôn muốn có một sự nghiệp vững vàng. Hiện tại My đang là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội và là đại diện của Hội sinh viên Luật châu Á tại Hà Nội nên việc học sẽ được ưu tiên hàng đầu... Bản thân Hậu cũng là một cầu thủ muốn cống hiến rất nhiều cho màu cờ sắc áo của tuyển quốc gia. Vì vậy, tin đồn về đám cưới là hoàn toàn không đúng''. Doãn Hải My cho biết. Kể từ khi công khai hẹn hò, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên khoe ảnh tình tứ bên đối phương.

