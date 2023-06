Chơi bạo diện đồ ren, bạn gái Đoàn Văn Hậu lộ chi tiết "kém sang"

Doãn Hải My sinh năm 2001 tại Hà Nội, từng giành giải "Người đẹp tài năng" trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020. Cô sở hữu chiều cao 1,67 m, nặng 48kg, số đo hình thể lần lượt là 78 - 55 - 89 cm. Bạn gái Đoàn Văn Hậu được mệnh danh là "đệ nhất eo thon" chưa ai vượt qua được ở thời điểm hiện tại trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Không những sở hữu nhan sắc và vóc dáng đầy cuốn hút, Doãn Hải My còn được ngưỡng mộ nhờ tài kinh doanh cùng thành tích học tập đáng nể. Ở tuổi 22, Hải My đã sở hữu cho mình một cửa hàng mỹ phẩm có tiếng tại Hà Nội. Bên cạnh đó, nàng hot girl trường Luật cũng thường xuyên nhận lời làm mẫu ảnh cho những thương hiệu thời trang lớn. Mới đây, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng trên trang cá nhân những hình ảnh diện chiếc áo ren mỏng manh và đầy gợi cảm. Đây là lần đầu tiên mỹ nhân gen Z tự tin phô diễn vẻ đẹp nóng bỏng trên phố bằng chiếc áo xuyên thấu. Theo đó, với chất liệu ren lưới được thiết kế hình hoạ tiết bắt mắt, để tránh hớ hênh Hải My phải trang bị miếng dán ngực để che chắn cho vòng một. Thế nhưng, có vẻ như miếng dán ngực của cô nàng lựa chọn có tông màu khá khác với màu da trắng mịn màng vốn có, vì vậy chân dài Hà thành đã có một khoảnh khắc kém thời thượng trong lần xuất hiện này. Dù có khéo léo phối loạt trang sức Chanel đắt giá và thời thượng đi kèm, nhưng cũng không cứu vãn nổi hình ảnh lồ lộ miếng phụ tùng thời trang chuyên dụng của người yêu Đoàn Văn Hậu. Hải My luôn được mệnh danh là đệ nhất eo thon Hà Thành, với những set đồ ôm sát đường cong. Dù được mong chờ sẽ trở lại với đường đua sắc đẹp đình đám, nhưng Doãn Hải My thẳng thắng chia sẻ: "Tôi không thi thêm cuộc thi nào nữa. Hồi trước thi 'Hoa Hậu Việt Nam 2020' tôi đã phải bảo lưu một số môn học để có thời gian tham gia. Bây giờ tôi phải hoàn thành 5-6 môn nữa để kịp tốt nghiệp nên không thể thi thêm". Đồng thời, Doãn Hải My cũng chia sẻ, cô không có ý định Nam tiến để phát triển sự nghiệp: "Tôi sinh ra ở Hà Nội, cũng chưa sẵn sàng để xa ba mẹ, gia đình, bạn bè nên sẽ không Nam tiến". Hải My mê mẩn những chiếc váy mỏng manh ôm trọn lấy hình thể nuột nà và tràn đầy sức sống.

