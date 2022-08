Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe eo thon nhưng chưa bằng cái tên này

Doãn Hải My gần đây đang được chú ý khi công khai yêu đương với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Cô nàng sở hữu nhan sắc hút mắt cộng thêm body không chê vào đâu được. Vòng eo siêu nhỏ của bạn gái Đoàn Văn Hậu chính là điểm hút mắt người xem nhất. Được biết, Doãn Hải My có số đo vòng eo chỉ 55cm. Do có vòng eo nhỏ cho nên khi đăng tải hình ảnh khoe eo trên MXH thì Hải My bị nghi nhờ thủ thuật chỉnh ảnh. Ngay lập tức, Doãn Hải My lên tiếng thanh minh và cô cho biết eo vốn nhỏ sẵn cho nên không bóp eo khi đăng ảnh vì nhìn sẽ rất ghê. Jun Vũ cũng là người đẹp gia nhập team mỹ nhân Vbiz sở hữu còng eo nhỏ nhất. Theo thông tin được biết thì vòng eo của hot girl Việt kiều chỉ ở mức 54cm. Chính vì lợi thể vòng eo siêu nhỏ cộng thêm vòng 1 nẩy nở căng tràn cho nên Jun Vũ thường xuyên diện những trang phục khoe triệt để vóc dáng. Những bức ảnh của Jun Vũ khi khoe eo thon gọn luôn chiếm được cảm tình của các fan. Có lẽ Han Sara là cái tên "bất bại" trong đường đua vòng eo nhỏ nhất Vbiz. Bởi vòng eo của cô nàng này chỉ 50,5cm Vòng eo siêu thực này của Han Sara đã khiến dân mạng nháo nhào bàn tán và bày tỏ sự khó tin. Theo chia sẻ của giọng ca "Đếm cừu" thì do cơ địa cộng thêm chăm chỉ luyện tập với các bài tập boxing, gập bụng,... cho nên cô mới sở hữu vòng eo vô thực như thế.

Doãn Hải My gần đây đang được chú ý khi công khai yêu đương với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Cô nàng sở hữu nhan sắc hút mắt cộng thêm body không chê vào đâu được. Vòng eo siêu nhỏ của bạn gái Đoàn Văn Hậu chính là điểm hút mắt người xem nhất. Được biết, Doãn Hải My có số đo vòng eo chỉ 55cm. Do có vòng eo nhỏ cho nên khi đăng tải hình ảnh khoe eo trên MXH thì Hải My bị nghi nhờ thủ thuật chỉnh ảnh. Ngay lập tức, Doãn Hải My lên tiếng thanh minh và cô cho biết eo vốn nhỏ sẵn cho nên không bóp eo khi đăng ảnh vì nhìn sẽ rất ghê. Jun Vũ cũng là người đẹp gia nhập team mỹ nhân Vbiz sở hữu còng eo nhỏ nhất. Theo thông tin được biết thì vòng eo của hot girl Việt kiều chỉ ở mức 54cm. Chính vì lợi thể vòng eo siêu nhỏ cộng thêm vòng 1 nẩy nở căng tràn cho nên Jun Vũ thường xuyên diện những trang phục khoe triệt để vóc dáng. Những bức ảnh của Jun Vũ khi khoe eo thon gọn luôn chiếm được cảm tình của các fan. Có lẽ Han Sara là cái tên "bất bại" trong đường đua vòng eo nhỏ nhất Vbiz. Bởi vòng eo của cô nàng này chỉ 50,5cm Vòng eo siêu thực này của Han Sara đã khiến dân mạng nháo nhào bàn tán và bày tỏ sự khó tin. Theo chia sẻ của giọng ca "Đếm cừu" thì do cơ địa cộng thêm chăm chỉ luyện tập với các bài tập boxing, gập bụng,... cho nên cô mới sở hữu vòng eo vô thực như thế.