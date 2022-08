Bạn gái Đoàn Văn Hậu từ chối tham gia showbiz, lộ thu nhập “khủng“

Đoàn Văn Hậu đã chính thức công khai chuyện tình cảm với Doãn Hải My. Khán giả nhận xét rằng trong cả hai rất đẹp đôi và mong rằng sớm nhận được tin vui từ cặp trai tài, gái sắc này. Mới đây, Doãn Hải My lần đầu có những chia sẻ về chuyện tham gia các cuộc thi sắc đẹp và dự định tương lai gây chú ý. Theo đó người đẹp đã có màn livestream trên Instagram để giải đáp thắc mắc từ mọi người về chuyện thi Hoa hậu cũng như về tương lai. Tâm sự về dự định tương lai, Hải My cho hay tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật xong, cô sẽ làm việc đúng chuyên môn thay vì tham gia các hoạt động showbiz. Cũng có một số lời mời hợp tác đóng phim nhưng Hải My đã mạnh dạn từ chối. "Tôi có sự nghiệp vững vàng, hiện đang làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm riêng nên vấn đề tài chính cũng không quá quan trọng. Nhưng mong mọi người đừng hỏi về thu nhập mỗi tháng của tôi là bao nhiêu nhé vì đây là vấn đề hết sức tế nhị mà", bạn gái Đoàn Văn Hậu cho hay. Thông qua những chia sẻ của Hải My có thể thấy cô nàng có thu nhập hàng tháng không hề nhỏ. Theo dõi trang cá nhân của Doãn Hải My cũng đủ thấy cô có cuộc sống đủ đầy, du lịch khắp nơi và đặc biệt cũng tậu cho bản thân vô số đồ hiệu. Vừa qua, Doãn Hải My khoe ảnh đi du lịch cùng gia đình. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý là chiếc du thuyền cùng khung cảnh và địa điểm giống hệt ảnh Đoàn Văn Hậu chụp bên gia đình trong kỳ nghỉ trước đó. Không còn nghi vấn, gia đình Văn Hậu vừa có chuyến du lịch chung với cả nhà Doãn Hải My. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ của đôi bên chắc hẳn đã rất khăng khít. Trước đó, Văn Hậu cũng có nhiều khoảnh khắc thân thiết với người nhà của Doãn Hải My. Mặc dù đang trong giai đoạn yêu đương nhưng Doãn Hải My được bố mẹ Đoàn Văn Hậu cưng chiều như con cái trong nhà. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng, Doãn Hải My còn sinh ra trong gia đình có gia thế "không phải dạng vừa đâu". Được biết bố của người đẹp là người có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: FBNV

Đoàn Văn Hậu đã chính thức công khai chuyện tình cảm với Doãn Hải My. Khán giả nhận xét rằng trong cả hai rất đẹp đôi và mong rằng sớm nhận được tin vui từ cặp trai tài, gái sắc này. Mới đây, Doãn Hải My lần đầu có những chia sẻ về chuyện tham gia các cuộc thi sắc đẹp và dự định tương lai gây chú ý. Theo đó người đẹp đã có màn livestream trên Instagram để giải đáp thắc mắc từ mọi người về chuyện thi Hoa hậu cũng như về tương lai. Tâm sự về dự định tương lai, Hải My cho hay tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật xong, cô sẽ làm việc đúng chuyên môn thay vì tham gia các hoạt động showbiz. Cũng có một số lời mời hợp tác đóng phim nhưng Hải My đã mạnh dạn từ chối. "Tôi có sự nghiệp vững vàng, hiện đang làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm riêng nên vấn đề tài chính cũng không quá quan trọng. Nhưng mong mọi người đừng hỏi về thu nhập mỗi tháng của tôi là bao nhiêu nhé vì đây là vấn đề hết sức tế nhị mà", bạn gái Đoàn Văn Hậu cho hay. Thông qua những chia sẻ của Hải My có thể thấy cô nàng có thu nhập hàng tháng không hề nhỏ. Theo dõi trang cá nhân của Doãn Hải My cũng đủ thấy cô có cuộc sống đủ đầy, du lịch khắp nơi và đặc biệt cũng tậu cho bản thân vô số đồ hiệu. Vừa qua, Doãn Hải My khoe ảnh đi du lịch cùng gia đình. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý là chiếc du thuyền cùng khung cảnh và địa điểm giống hệt ảnh Đoàn Văn Hậu chụp bên gia đình trong kỳ nghỉ trước đó. Không còn nghi vấn, gia đình Văn Hậu vừa có chuyến du lịch chung với cả nhà Doãn Hải My. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ của đôi bên chắc hẳn đã rất khăng khít. Trước đó, Văn Hậu cũng có nhiều khoảnh khắc thân thiết với người nhà của Doãn Hải My. Mặc dù đang trong giai đoạn yêu đương nhưng Doãn Hải My được bố mẹ Đoàn Văn Hậu cưng chiều như con cái trong nhà. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng, Doãn Hải My còn sinh ra trong gia đình có gia thế "không phải dạng vừa đâu". Được biết bố của người đẹp là người có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: FBNV