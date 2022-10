Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe bố đẹp trai như tài tử

Được biết đến là bạn gái Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My cũng nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng và từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bạn gái Đoàn Văn Hậu ắt hẳn không còn xa lạ đối với khán giả Việt Nam. Mới đây, khi đăng ảnh chúc mừng sinh nhật bố trên trang cá nhân, Doãn Hải My khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi visual phụ huynh như tài tử màn ảnh. Dù đã bước qua tuổi tứ tuần, song bố của Doãn Hải My vẫn rất trẻ trung, phong độ. Phong cách thời trang hiện đại, sang chảnh của phụ huynh nhà mỹ nhân Gen Z cũng khiến người hâm mộ chú ý. Mẹ Doãn Hải My trước đó cũng gây chú ý khi sở hữu nhan sắc tuyệt phẩm cùng gu thời trang và khí chất ngút ngàn. Được biết bố mẹ Doãn Hải My đều là doanh nhân, sở hữu doanh nghiệp riêng. Đồng thời, họ còn có 1 quán bar và 1 nhà hàng nổi tiếng ở vị trí đắc địa ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội. Doãn Hải My từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào top 10 chung cuộc. Đồng thời, cô còn nhận được danh hiệu Người đẹp Tài năng sau màn trình diễn piano. Trong 12 năm học, Hải My luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Người đẹp này đạt điểm 7.0 IELTS tiếng Anh và có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Trung Quốc. Hiện cô đang theo học lớp Chất lượng cao tại Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: FBNV

