Vì sao Doãn Hải My chê Đoàn Văn Hậu "lươn"?

Ngoài khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào, những bức hình riêng lẻ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng nhận về sự quan tâm lớn. Điển hình mới nhất trên trang cá nhân, Top 10 Hoa Hậu Việt Nam đã khoe sắc vóc xinh đẹp trong bộ ảnh mới. Khoảnh khắc ghi lại, bạn gái Đoàn Văn Hậu diện chiếc đầm đen, xõa tóc, nở nụ cười tươi hướng về phía ống kính máy ảnh. Kèm theo đó, cô không quên động viên bản thân hãy luôn vui vẻ, yêu đời. Loạt hình lập tức nhận về hơn 13.000 nghìn lượt cảm xúc, bình luận và chia sẻ. Nổi bật trong số đó là chiếc "còm" của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Theo đó, không rõ caption này có phải do Văn Hậu nghĩ ra hay không, anh lập tức vào chất vấn bạn gái: "Xin caption chưa?". Như hiểu ý đối phương, Doãn Hải My khẳng định sẽ chuyển khoản trả tiền bản quyền là 5k (ý chỉ 5.000 đồng - PV). Nhưng sau đó, Văn Hậu trêu chọc: "5.000 Euro hả?", Hải My lập tức mắng: "Lươn như bạn thì...". Màn tương tác qua lại của đôi trai tài - gái sắc này làm ai nấy cũng bật cười vì vừa hài hước lại vừa đáng yêu. Từ thời điểm để lộ hint hẹn hò, cả Văn Hậu và Hải My luôn chọn cách sống kín tiếng, ít khi để lộ ảnh chụp chung. Nhưng ngày 15/8 vừa qua, chân sút Thái Bình bất ngờ xả loạt ảnh bên Top 10 Hoa Hậu Việt Nam, chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Kể từ khi công khai chuyện yêu đương, Văn Hậu liên tục đăng hình khiến hội có người yêu hay hội độc thân đều thấy áp lực vì độ tình tứ của nam và nữ chính. Văn Hậu và Hải My cũng chẳng ngại tương tác từ tình tứ đến cực "gắt" dưới bài đăng của đối phương. Chia sẻ về chuyện tình cảm riêng, Hải My từng tâm sự rằng cả 2 quen nhau từ rất lâu rồi nhưng phải sau chung kết cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam diễn ra vào tháng 10/2020, họ mới chính thức trở thành một cặp.

