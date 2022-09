Bạn gái Đoàn Văn Hậu xả ảnh tấm bé chuẩn Hoa hậu

Mới đây trên trang cá nhân, bạn gái Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi xả loạt hình ảnh ngảy bé. Little me" (dịch: Tôi khi còn nhỏ), cô nàng đính kèm. Đây là những khoảnh khắc chưa từng được bạn gái Đoàn Văn Hậu công khai trên mạng xã hội, bởi vậy lập tức thu về sự quan tâm lớn. Có thể thấy, ngay từ bé Doãn Hải My đã sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương đúng chuẩn hoa hậu. Trong một lần chia sẻ Doãn Hải My cho biết ngày bé top 10 "Hoa Hậu Việt Nam" lại tự nhận mình rất bướng. Những khoảnh khắc ngày ấu thơ của người đẹp này nhanh chóng nhận về hàng tá lời khen. Nụ cười rạng rỡ của cô nàng khiến bao người xao xuyến. Được biết từ nhỏ Doãn Hải My đã có năng khiếu âm nhạc. Dưới bài viết, người đẹp họ Doãn nhận được rất nhiều khen nhan sắc. Đáng chú ý hơn cả chính là bình luận của Đoàn Văn Hậu, anh chàng thả tim và còn bình luận dưới ảnh bạn gái đăng. Doãn Hải My sau đó cũng đáp lại bằng icon siêu yêu. Phản ứng của Đoàn Văn Hậu về những hình ảnh ngày bé của bạn gái khiến netizen thích thú. Hồi giữa tháng 8, Doãn Hải My xác nhận thông tin hẹn hò cùng Đoàn Văn Hậu. Cùng thời điểm này, nam cầu thủ đăng tải loạt khoảnh khắc tình cảm bên Doãn Hải My như một cách xác nhận thông tin. Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh hay tương tác trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho độ đẹp đôi và mong chờ tin vui của cả hai trong thời gian tới. Ảnh: FBNV

