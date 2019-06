Bạn gái 4 năm gửi lời yêu ngọt ngào đến Vũ Văn Thanh

Vũ Văn Thanh và Phùng Bảo Trân (24 tuổi) là một trong những cặp cầu thủ - WAGs nổi tiếng với chuyện tình đẹp và yêu lâu bền của tuyển quốc gia Việt Nam.



Ngày 14/6, Bảo Trân đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp đoạn tin nhắn ngọt ngào tiền vệ CLB Hoàng Anh Gia Lai gửi cho cô và chia sẻ về chuyện tình cảm giữa hai người.

"Mới đó mà lại sắp tròn 4 năm bên nhau rồi! Không biết từ khi nào mà bận công việc cả ngày, không thể quan tâm từng li từng tí cho bạn ấy, không thể trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng cùng bạn ấy như trước nữa", cô viết.

Chia sẻ của bạn gái cầu thủ Văn Thanh trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Theo 9X quê Gia Lai, cả cô và Văn Thanh đều bận bịu với công việc riêng, thời gian ở bên nhau không còn được nhiều như ngày xưa. Tuy vậy, tình cảm hai người không vì thế mà phai nhạt, thậm chí còn trân trọng, hiểu cho nhau hơn.



Dưới bài đăng của bạn gái, tiền vệ quê Hải Dương bình luận: "Miss you so much" (tạm dịch: Nhớ em nhiều lắm). Bảo Trân nhắn nhủ: "Nhanh mà về với tui bạn ơi".

Bên nhau đã gần 4 năm, cặp Văn Thanh - Bảo Trân khiến nhiều người ngưỡng mộ khi luôn dành cho nhau những lời có cánh và hành động ngọt ngào.

Năm ngoái, vào ngày kỷ niệm 3 năm yêu, Văn Thanh còn tự tay trang trí một không gian sang trọng, lãng mạn với hoa hồng và rượu vang dành cho bạn gái. Không chỉ vậy, anh còn chuẩn bị bảng hiệu "Anniversary 3 years" cách điệu đẹp mắt.

Hình ảnh đó được Bảo Trân hạnh phúc đăng tải lên trang cá nhân kèm chú thích: "Em nhận ra hạnh phúc thực sự không phải thứ gì đó lớn lao lắm, thực ra nó rất nhỏ và đã luôn tồn tại ở đây từ rất lâu rồi. Đó là nụ cười của anh".





Nửa kia của Văn Thanh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, hiện đại. Bên nhau bình lặng nhưng lâu bền, chuyện tình của Văn Thanh và Bảo Trân nhận được nhiều sự chúc phúc của dân mạng, mong hai người sớm về chung một nhà.



Vũ Văn Thanh (23 tuổi) được nhiều người chú ý khi cùng tuyển Việt Nam giành được nhiều thành tích cao tại các giải đấu U23 châu Á 2018, ASIAD 2018. Anh hiện chơi cho CLB Hoàng Anh Gia Lai.

Phùng Bảo Trân (24 tuổi) được biết đến là bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình chuẩn. 9X hiện kinh doanh lĩnh vực làm đẹp tại TP Pleiku, Gia Lai.