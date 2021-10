Bà Phương Hằng mải mê livestream, ông Dũng "lò vôi" phản ứng gì?

Gần 7 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng nổi lên như một streamer khi liên tục livestream, chia sẻ về những câu chuyện nóng đang được dân mạng quan tâm. Bởi vậy, ngoài được một bộ phận dân mạng ủng hộ, bà Nguyễn Phương Hằng cũng có vô số antifan. Dù có mệt mỏi nhưng streamer 51 tuổi từng khẳng định bản thân đang đấu tranh vì chính nghĩa và chỉ cần có người ủng hộ. Trong livestream mới đây, bà chủ khu du lịch Đại Nam tiếp tục gây chú ý khi có những tâm sự về việc "bỏ bê" gia đình vì mải lên sóng trò chuyện với mọi người. Điểm khiến người xem chú ý là phản ứng của ông Dũng "Lò Vôi" về chuyện này. Cụ thể, bà Phương Hằng chia sẻ: "Công sức tôi bỏ ra vì tôi thương quý vị, bỏ cả chồng cả con đến 11, 12 giờ đêm. Đến khi không còn một miếng hơi nào, ăn một tí cháo rồi ngủ, sáng hôm sau lại dậy đi làm. Khi tôi đau khổ một mình, tôi khóc một mình, kể cả chồng tôi cũng không dám than... Bởi vì khi tôi than, anh Dũng sẽ nói: "Em dừng ngay và luôn". Cho nên tôi sẽ không dám than, ai chửi tôi, ai nói tôi bất cứ gì tôi cũng chịu đựng một mình. Anh nhìn thấy tôi buồn, tôi không vui, tôi mệt mỏi anh ấy cũng biết chứ. Suốt 7 tháng trời mà tôi ngủ một đêm 2, 3 tiếng đồng hồ". Bà chủ Đại Nam nói thêm. Chia sẻ này của bà Phương Hằng nhận về sự quan tâm lớn. Trong các livestream trước đó, nữ đại gia từng tiết lộ ông xã luôn là người góp ý cho mình mỗi lần "bóc phốt" ai đó. Dù không có thời gian lên sóng cùng nhưng mỗi clip của bà Phương Hằng, ông Dũng "lò vôi" đều theo dõi chặt chẽ, không hề bỏ sót. Nói về người chồng hiện tại, bà Phương Hằng nhận xét ông Dũng "Lò Vôi" là một người có đủ 5T bao gồm có "tâm, có tài, có tiếng, có tầm và có tiền". Được biết, bà Phương Hằng kết hôn với ông Dũng vào năm 2010. Đám cưới của bà Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi" hi ấy từng nhận về rất nhiều quan tâm. Kết hôn được một thời gian, bà Phương Hằng chính thức tiếp quản một số việc kinh doanh của chồng. Bà Phương Hằng đúc kết khi nói về cuộc hôn nhân với người chồng giàu có rằng: "Làm vợ của một người nổi tiếng thành tai tiếng. Người trong cuộc mới biết ở trong kẹt thế nào nha quý vị". Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

