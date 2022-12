"Bà hoàng tạo trend" Quỳnh Thi gây sốt với trang phục truyền thống

Quỳnh Thi là cái tên vụt sáng sau trào lưu biến hình Made you look “gây sốt” mạng xã hội. Mới đây, hot girl làng beauty blogger tiếp tục khiến mọi người phải trầm trồ khi tạo màn biến hình đậm chất dân gian trong ca khúc Bo Xì Bo của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Chỉ sau vài ngày được “lên sóng”, màn biến hình của Quỳnh Thi đã nhanh chóng trở thành “hot trend” và thu hút đông đảo các bạn trẻ làm theo. Cụ thể, với trào lưu biến hình lần này, Quỳnh Thi cũng chia thành hai phân đoạn chính. Ở phần đầu clip, Quỳnh Thi như tái hiện hình ảnh của một cô nàng “mọt sách” với chiếc áo len nâu giản dị, tóc búi, kính cận cùng khuôn mặt mộc đẹp không tì vết. Sau đó, hòa cùng giai điệu của ca khúc Bo Xì Bo, Quỳnh Thi đã có màn “lột xác” ấn tượng. Lúc này, cô nàng trở nên xinh đẹp rực rỡ trong chiếc áo yếm được đính kết lộng lẫy, kết hợp với chiếc nón quai thao đậm chất truyền thống. Đi cùng bộ trang phục cầu kỳ, Quỳnh Thi cũng lựa chọn phong cách trang điểm sắc sảo, điểm nhấn là đôi môi đỏ quyền lực. Trong suốt clip, không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình xuất sắc, Quỳnh Thi còn ghi điểm với cách diễn xuất cực “chất”. Chỉ với một vài cái nháy mắt, nhướn lông mày hay nụ cười tỏa nắng, nàng beauty blogger đã khiến người xem “cuốn” theo từng giai điệu. Với tất cả điều đó, Quỳnh Thi đã tái hiện thành công hình ảnh của một quý cô kiêu kỳ, mạnh mẽ, độc lập, sẵn sàng từ bỏ một tình yêu không xứng đáng với bản thân. Chỉ sau gần 5 ngày được đăng tải, màn biến hình trong trang phục truyền thống của Quỳnh Thi đã nhanh chóng trở thành trào lưu thu hút đông đảo các bạn trẻ. Đến hiện tại, clip của Quỳnh Thi đã thu về hơn 5,8 triệu lượt xem, hơn 650 nghìn lượt yêu thích cùng hàng nghìn bình luận của người dùng mạng xã hội. Hầu như ai cũng dành lời khen cho nhan sắc cũng như sự sáng tạo của cô nàng. Bên cạnh đó, không ít hot TikToker cũng đã tham gia vào “cuộc đua đu trend” mới do Quỳnh Thu tạo ra. Trong đó, không thể không kể đến những cái tên nổi bật như INLIL, Na Thỏ, Di Di, Thanh Mèo, Phúc Vinh,…

