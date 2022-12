Đu trend biến hình đỉnh cao Xoài Non lộ rõ nhan sắc thật

TikTok mới đây lan truyền đoạn video clip ghi lại hậu trường biến hóa với nhiều phong cách trang điểm khác nhau của hot girl Xoài Non. Trong đó, khoảnh khắc mặt mộc của cô đặc biệt gây ấn tượng. Khi không son phấn, hot girl Xoài Non được khen cho làn da mặt trắng sáng, không tỳ vết. Đồng thời, những đường nét hài hòa trên gương mặt cũng giúp vợ Xemesis thêm điểm cộng. Trước đó, khi chia sẻ video clip biến hóa với nhiều layout make up, Xoài Non nhận về nhiều góp ý kém sắc. Đa số ý kiến cho rằng, cô không phù hợp với kiểu trang điểm nhấn nhá, mạnh tay. Hơn nữa, netizen cũng đánh giá Xoài Non còn kém cạnh Quỳnh Thi - nữ beauty blogger Việt Nam hiện dẫn đầu màn "đu trend" biến hình trên TikTok. Đây không phải lần đầu tiên Xoài Non khiến fan trầm trồ trước những khung ảnh mặt mộc "chất lượng cao". So sánh với dàn mỹ nhân đình đám Vbiz, mỹ nhân 10X được cho là sở hữu mặt mộc đáng nể, giữ nguyên thần thái sắc sảo dù không son phấn. Ngoài vẻ ở gương mặt, phong cách thời trang của mỹ nhân 2k2 cũng được đánh giá cao. Xoài Non chuộng thời trang trẻ trung, hợp tuổi song mỗi outfit đều giúp tôn dáng nuột. Đồng thời, khả năng biến hóa gu ăn mặc của bà xã Xemesis cũng thu về nhiều bình luận tích cực. Trong tương lai, netizen hy vọng được nhìn thấy Xoài Non nhiều hơn tại các sự kiện giải trí lẫn sản phẩm nghệ thuật. Gây ấn tượng nhất chính là mặt mộc của hot girl Instagram. Dù không có mỹ phẩm hỗ trợ, Xoài Non vẫn sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng dù quanh mắt có chút quầng thâm. Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang (sinh năm 2002) được mệnh danh là hot girl Instagram. 10X sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Tháng 12/2020, Xoài Non gây chú ý khi có đám cưới đình đám bên bạn trai hơn 13 tuổi tên Hiếu Nghiêm (SN 1989, hay còn gọi là Xemesis). Chú rể được mệnh danh là "streamer giàu nhất Việt Nam" nhờ sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa.

