Âu Hà My được sinh viên mừng sinh nhật, diện áo dài miễn chê

Sau ồn ào với chồng cũ, Âu Hà My đang tiếp tục công việc giảng dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cách đây không lâu cô chia sẻ rằng mình đã nhận bằng Thạc sĩ, chuẩn bị học lên Tiến sĩ. Ngày sinh nhật, hot girl Âu Hà My nhắn nhủ đến chính mình: "Chúc cô gái sinh nhật vui vẻ. Chúc em bước sang tuổi mới trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, thành công hơn và luôn hạnh phúc bên những người mình yêu thương". Ngoài sinh nhật ở nhà, cô giáo hot girl còn được sinh viên của mình tổ chức cho một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Xúc động trước tình cảm mà học trò dành cho mình, Âu Hà My viết: "Sinh nhật trọn vẹn và ý nghĩa với học sinh của tôi. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhân dịp sinh nhật của cô, không còn gì hạnh phúc hơn khi được bên cạnh những đứa trẻ đáng yêu này... Nhất định là: Cô ơi cô đội mũ lên nhé, xong rồi cô phải thổi nến thế này này, cô quay TikTok biến hình nhé. Mở quà và đọc thiệp mà rưng rưng luôn, cô giáo cảm ơn tập thể lớp 19F2 đáng yêu vô bờ bến". Nữ giảng viên xinh đẹp viết thêm. Diện áo dài trắng, giảng viên hack tuổi trông trẻ trung như nữ sinh. Âu Hà My đón sinh nhật bên các học trò thân yêu. Chung ảnh với những sinh viên của mình, nhan sắc của Âu Hà My được khen hết lời. Tình cảm của học trò dành cho mình khiến Âu Hà My xúc động. Âu Hà My - Trọng Hưng từng là một trong những cặp đôi trai tài, gái sắc nổi tiếng trên mạng xã hội. Chỉ sau một năm chung sống, cặp đôi tan vỡ khi Âu Hà My đăng đàn tố chồng ngoại tình. Sau khi Âu Hà My tung ra nhiều bằng chứng, phía Trọng Hưng cũng đã có động thái đáp trả. Anh cho rằng clip đã bị cắt ghép, chỉnh sửa để hãm hại mình, đồng thời cũng tiết lộ trong thời gian chung sống, anh luôn bị vợ kiểm soát. Hậu ồn ào, hiện Hà My và Trọng Hưng có hướng đi riêng và không còn nhắc đến đối phương.

