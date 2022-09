Âu Hà My "cưa sừng", diện đồ như nữ sinh đi xem phim

Trải qua cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, Âu Hà My tận hưởng cuộc sống bình yên. Hiện tại cô giáo hot girl này đang giảng dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 9X cũng đã hoàn thành việc học Thạc sĩ và đang thi Tiến sĩ. Mặc dù bận với việc học, giảng dạy và hỗ trợ mẹ công việc kinh doanh nhưng Âu Hà My vẫn dành thời gian cho bản thân. Mới đây, giảng viên hot girl chia sẻ: "Lâu lắm mới đi coi phim". Trong ảnh, Âu Hà My mặc chân váy họa tiết caro mix cùng áo trắng thun hở vai và đi giày thể thao, tóc thắt hai bím cực dễ thương. Đặc biệt, vòng một ngồn ngộn của Âu Hà My gây chú ý. Nhiều người dành lời khen cho giảng viên hot girl: "My xinh gái lâu lắm mới thấy", "Ngày càng xinh thế này công chúa ơi", "Em như học sinh cấp ba ý. Trẻ quá My à", "Đẹp quá em ơi, như búp bê ý", "Xứng đáng là một nữ thần", "Cô giáo đi xem phim thôi mà xinh thế"... Từ sau khi ly hôn, Âu Hà My ngày càng xinh đẹp. Thời gian gần đây, nhan sắc của Âu Hà My cũng liên tục lọt vào tầm ngắm dân mạng. Hết bị soi tăng cân, Âu Hà My còn bị nghi dao kéo khi thường xuyên lộ diện với gương mặt đơ như tượng. Trước lời bàn tán không hay, Hà My từng khẳng định gương mặt của mình là do "bác sĩ mẹ nhào nặn" chứ không hề có sự động chạm dao kéo. Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Tên tuổi của nữ giảng viên gây chú ý nhiều hơn khi cô kết hôn với nam đạo diễn/cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng.

Trải qua cuộc sống hôn nhân đổ vỡ, Âu Hà My tận hưởng cuộc sống bình yên. Hiện tại cô giáo hot girl này đang giảng dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 9X cũng đã hoàn thành việc học Thạc sĩ và đang thi Tiến sĩ. Mặc dù bận với việc học, giảng dạy và hỗ trợ mẹ công việc kinh doanh nhưng Âu Hà My vẫn dành thời gian cho bản thân. Mới đây, giảng viên hot girl chia sẻ: "Lâu lắm mới đi coi phim". Trong ảnh, Âu Hà My mặc chân váy họa tiết caro mix cùng áo trắng thun hở vai và đi giày thể thao, tóc thắt hai bím cực dễ thương. Đặc biệt, vòng một ngồn ngộn của Âu Hà My gây chú ý. Nhiều người dành lời khen cho giảng viên hot girl: "My xinh gái lâu lắm mới thấy", "Ngày càng xinh thế này công chúa ơi", "Em như học sinh cấp ba ý. Trẻ quá My à", "Đẹp quá em ơi, như búp bê ý", "Xứng đáng là một nữ thần", "Cô giáo đi xem phim thôi mà xinh thế"... Từ sau khi ly hôn, Âu Hà My ngày càng xinh đẹp. Thời gian gần đây, nhan sắc của Âu Hà My cũng liên tục lọt vào tầm ngắm dân mạng. Hết bị soi tăng cân, Âu Hà My còn bị nghi dao kéo khi thường xuyên lộ diện với gương mặt đơ như tượng. Trước lời bàn tán không hay, Hà My từng khẳng định gương mặt của mình là do "bác sĩ mẹ nhào nặn" chứ không hề có sự động chạm dao kéo. Âu Hà My được mệnh danh là cô giáo hot girl khi ngoại hình xinh đẹp, sống sang chảnh. Tên tuổi của nữ giảng viên gây chú ý nhiều hơn khi cô kết hôn với nam đạo diễn/cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng.