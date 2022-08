Ngoại hình trái ngược hậu ly hôn của Âu Hà My và chồng cũ

Nữ giảng viên hot girl Âu Hà My và cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội - Trọng Hưng từng có mối tình đẹp suốt 3 năm khiến nhiều người ghen tị. Hiện tại hậu ly hôn, cả hai đều có cuộc sống mới, đặc biệt nhan sắc của họ có sự thay đổi đáng kể. Mới đây nữ giảng viên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh mới, vợ cũ Trọng Hưng viết: "Một chút thay đổi trước thềm năm học mới". Dù trước đó có than thở vì tăng cân hậu ly hôn nhưng trong ảnh mới nhất Âu Hà My xinh như búp bê. Cô cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc cũng như cách ứng xử khi gặp ngoài đời. Được biết vừa qua hot girl Âu Hà My đã hoàn thành việc học Thạc sĩ. Sau đó, cô cũng đang trong quá trình thi Tiến sĩ. Không thể phủ nhận, vẻ ngoài xinh đẹp là một trong những yếu tố giúp Âu Hà My nổi tiếng với cư dân mạng. Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 11 tháng với Trọng Hưng, Hà My chọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Ngoài việc lên giảng đường, cô cũng thường xuyên chia sẻ ảnh, giao lưu với người yêu mến. Dù cân nặng tăng lên nhưng Hà My vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi khi sở hữu làn da trắng mịn màng, gu thời trang gợi cảm. Riêng Trọng Hưng, anh ít đăng hình ảnh lên trang cá nhân. Nếu có phần đa đều liên quan đến công việc. Trong khi vợ cũ ngày càng trẻ đẹp thì nam diễn viên lại trông già dặn hơn. Trước đây khi nhận về vô số bình luận tiêu cực về diện mạo, chồng cũ Hà My từng đáp trả antifan rằng anh chẳng cần quan tâm đến ngoại hình cũng như những ý kiến không hay về mình. Chăm chú hơn vào công việc Trọng Hưng ít đề cập đến hôn nhân đình đám của mình với vợ cũ Âu Hà My. Ảnh: Tổng hợp

