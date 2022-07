2 năm ly hôn Âu Hà My, chồng cũ lộ hình ảnh “già dặn“

Nguyễn Trọng Hưng - cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội từng có mối tình đẹp cùng nữ giảng viên hot girl Âu Hà My. Trong khoảng 3 năm bên nhau từ yêu đến cưới, Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My không ít lần làm hội FA, đang yêu lẫn có gia đình gato vì những cử chỉ thân mật, câu nói ngôn tình dành tặng đối phương. Sau đám cưới cổ tích khoảng 11 tháng, hot girl Âu Hà My làm dậy sóng dân mạng khi tiết lộ đã đường ai nấy bước cùng ông xã. Nguyên nhân được người trong cuộc tiết lộ là do chàng hot boy trường điện ảnh ngoại tình khi vợ bụng mang dạ chửa. Cả 2 cũng có màn đấu tố qua lại suốt thời gian dài. Hậu scandal, Trọng Hưng khiến ai nấy bất ngờ khi lộ ảnh tăng cân, bụng bia thấy rõ. Thậm chí, từng có thời gian chồng cũ Âu Hà My tiết lộ anh tăng lên gần 90kg. Để lấy lại phong độ, Trọng Hưng quyết tâm đến phòng tập. Không chỉ thay đổi cân nặng, có một thời gian 9X còn quyết định lấy tóc để cấy thành râu trên gương mặt. Ngoại hình mới của anh bị nhận xét già chát. Kết thúc cuộc hôn nhân đầy tai tiếng ấy, Trọng Hưng tập trung vào việc làm truyền thông. Trên trang cá nhân, nam đạo diện ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm mà thường xuyên khoe ảnh miệt mài làm việc cùng các đồng nghiệp. Từ hình ảnh mới nhất cho thấy, Trọng Hưng của hiện tại nhìn trưởng thành, thậm chí là già dặn so với tuổi thực. Nhận vô số bình luận tiêu cực về diện mạo, chồng cũ Hà My từng đáp trả antifan rằng anh chẳng cần quan tâm đến ngoại hình cũng như những ý kiến không hay về mình. Chăm chú hơn vào công việc Trọng Hưng ít đề cập đến hôn nhân đình đám của mình với vợ cũ Âu Hà My.

Nguyễn Trọng Hưng - cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội từng có mối tình đẹp cùng nữ giảng viên hot girl Âu Hà My. Trong khoảng 3 năm bên nhau từ yêu đến cưới, Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My không ít lần làm hội FA, đang yêu lẫn có gia đình gato vì những cử chỉ thân mật, câu nói ngôn tình dành tặng đối phương. Sau đám cưới cổ tích khoảng 11 tháng, hot girl Âu Hà My làm dậy sóng dân mạng khi tiết lộ đã đường ai nấy bước cùng ông xã. Nguyên nhân được người trong cuộc tiết lộ là do chàng hot boy trường điện ảnh ngoại tình khi vợ bụng mang dạ chửa. Cả 2 cũng có màn đấu tố qua lại suốt thời gian dài. Hậu scandal, Trọng Hưng khiến ai nấy bất ngờ khi lộ ảnh tăng cân, bụng bia thấy rõ. Thậm chí, từng có thời gian chồng cũ Âu Hà My tiết lộ anh tăng lên gần 90kg. Để lấy lại phong độ, Trọng Hưng quyết tâm đến phòng tập. Không chỉ thay đổi cân nặng, có một thời gian 9X còn quyết định lấy tóc để cấy thành râu trên gương mặt. Ngoại hình mới của anh bị nhận xét già chát. Kết thúc cuộc hôn nhân đầy tai tiếng ấy, Trọng Hưng tập trung vào việc làm truyền thông. Trên trang cá nhân, nam đạo diện ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm mà thường xuyên khoe ảnh miệt mài làm việc cùng các đồng nghiệp. Từ hình ảnh mới nhất cho thấy, Trọng Hưng của hiện tại nhìn trưởng thành, thậm chí là già dặn so với tuổi thực. Nhận vô số bình luận tiêu cực về diện mạo, chồng cũ Hà My từng đáp trả antifan rằng anh chẳng cần quan tâm đến ngoại hình cũng như những ý kiến không hay về mình. Chăm chú hơn vào công việc Trọng Hưng ít đề cập đến hôn nhân đình đám của mình với vợ cũ Âu Hà My.