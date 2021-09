An Nguy lộ ảnh hậu trường hiếm hoi chụp cùng con gái đầu lòng

Vào hồi đầu tháng 3/2021, An Nguy đã hạ sinh con gái đầu lòng, chính thức gia nhập hội "mẹ bỉm sữa" của Vbiz. Cũng như bao người khác sau khi làm mẹ, vlogger An Nguy cũng mắc bệnh "nghiện con", thích thú quan sát và ghi lại mọi biểu cảm và hành động của con yêu. Sau nửa năm, An Nguy vẫn rất ít khi chia sẻ khoảnh khắc trọn vẹn của 2 mẹ con. Mới đây, An Nguy đã khiến dân mạng bất ngờ. Trên Facebook cá nhân, gái một con viết: "Đẻ 6 tháng rồi, giờ mới có chiếc ảnh đẹp chụp với con đó mọi người ơi. Có ai giống tôi không?" Đính kèm là 2 khoảnh khắc tươi rói của cô bên ái nữ đầu lòng làm fans phấn khích. Ngắm nhìn ảnh con gái An Nguy ai cũng xuýt xoa trước vẻ đáng yêu, xinh xắn của nhóc tỳ và không ngớt lời khen cho nhan sắc của bà mẹ một con. Trước đây khá kín tiếng nhưng khi có con, An Nguy cởi mở hơn trong việc chia sẻ thông tin về con gái trên mạng xã hội. Mỗi khoảnh khắc của bé Bay đều được quan tâm. Cả An Nguy và Alex đều dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc chăm sóc con gái. Thời gian đầu, An Nguy và Alex khá vất vả vì em bé hay thức đêm, vlogger cũng thiếu ngủ vì phải hì hục vắt sữa cho con mỗi ngày. Không chỉ vậy, hiện tại An Nguy và Alex đã bắt đầu cho bé Bay làm quen với các chữ cái. Cô nhóc có vẻ cũng rất hợp tác với mẹ. Một số hình ảnh trước đó của con gái được An Nguy chia sẻ. Mời độc giả xem video: Tung ảnh mang thai bên “người tình tin đồn” 7 năm, An Nguy làm mạng xã hội chấn động - Nguồn: YAN News

