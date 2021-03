Nhờ các cao nhân đặt tên cho con, An Nguy nhận cái kết “đắng”

Vào cuối năm 2020, An Nguy bất ngờ thông báo đã mang thai con đầu lòng ở tuổi 33 cùng người yêu đồng giới là Alex. Thông tin này khiến không ít người bất ngờ bởi trước đó, An Nguy không đề cập đến mối tình đồng giới này. Hiện tại, nữ vlogger đang trong ở những ngày cuối thai kỳ nên cô quyết định gia nhập hội "bỉm sửa" và lên MXH nhờ các cao nhân đặt tên cho con. Trên story trang cá nhân, vlogger An Nguy cho biết họ của con theo mẹ là họ Ngụy, tên lót là Anh : "Họ là Ngụy, tên lót là Anh, nên đặt tên con là gì các mẹ nhờ? Ai nói Ngụy Anh Lạc uýnh liền nha". Tuy nhiên, về độ vui tính của cư dân mạng thì cũng khỏi phải bàn. Thế nên từ đây, những cái tên hiếm có khó tìm, dở khóc dở cười lần lượt ra đời khiến bà bầu An Nguy cũng phải "cạn lời". Từ tên vĩ nhân nổi tiếng thế giới đến lời bài hát,...tất cả đều được cư dân mạng lôi ra để vận dụng sáng tạo đặt tên cho con của An Nguy như: "Ngụy Anh Xtanh, đảm bảo thông minh", "Ngụy Anh ơi anh đánh rơi người yêu nè",... Trước những pha hiến kế tên "bá đạo" từ cư dân mạng, An Nguy chỉ biết thốt lên: "Những tấm gương cần biểu dương". Có thể thấy nhờ cư dân mạng đặt tên cho con mình đúng là một sự hành động hơi nguy hiểm. Dù chưa tiết lộ giới tính của con nhưng An Nguy và Alex Nguyễn đã lập riêng cho bé Bay một trang Instagram riêng, hiện đã có hơn 10 nghìn lượt theo dõi. Gần đây nhất An Nguy khiến dân mạng được một phen hiểu nhầm khi đăng tải một bức ảnh một người đang bế em bé lên tay kèm chú thích: "Kikiki how cute". (Tạm dịch là: Kikiki sao mà lại dễ thương thế này). Hình ảnh này nhanh chóng khiến cư dân mạng cho rằng An Nguy đã hạ sinh con trai đầu lòng. Những tưởng An Nguy đã hạ sinh nên nhiều người vào nổ inbox chúc mừng Alex, trước sự việc này, Alex đã phải đăng đàn giải thích. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Ủa? Huhu An nó đi đẻ hồi nào mà không gọi em đi cùng vậy mọi người. Sáng dậy thấy chúc mừng quá trời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra." Sau lời đính chính của Alex có thể thấy An Nguy hiện tại vẫn chưa sinh con, còn ngày "lâm bồn" của cô nàng chưa được tiết lộ. Theo lời mẹ bỉm An Nguy, bé Bay dự kiến sẽ cất tiếng khóc chào đời vào tháng 3/2021. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Tung ảnh mang thai bên “người tình tin đồn” 7 năm, An Nguy làm mạng xã hội chấn động - Nguồn: YAN News

