“Ăn chơi không sợ mưa rơi”: Đội bàn ra đón bạn nhậu ngay giữa trời bão

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, nhiều tỉnh ở miền Bắc và Trung bộ có tình trạng mưa lớn kéo dài.

Đường đi của bão số 3

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão số 3 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nên ở khu Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.



Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh thuộc khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Hòa Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa tính đến 13 giờ chiều nay ở một số nơi như: Móng Cái 271mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 320mm, Sơn Động (Bắc Giang) 201mm, Hưng Yên 234mm, Phủ Lý (Hà Nam) 260mm, Hải Dương 177mm, Láng (Hà Nội) 130mm…

Hồi 13 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Dự báo trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa nặng hạt, nhiều tuyến phố của các tỉnh rơi vào tình trạng ngập nặng. Thế nhưng, mưa bão lớn kèm theo gió lốc cũng không khiến các bàn nhậu "hạ nhiệt". Mới đây, cộng đồng mạng lại được pha cười ngặt nghẽo vì hội anh em "quyết tâm" không bỏ nhậu dù mưa có lớn thế nào đi nữa.

Bức ảnh thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng

Bức ảnh đón bạn nhậu bằng chiếc bàn giữa trời mưa ngay tận cửa xe taxi khiến ai nấy cũng đều "cảm động". Thế mới thấy có khó khăn mới nhận biết được tình anh em có "bền lâu" hay không.



Sau khi bài viết được chia sẻ đã thu hút hàng nghìn lượt thích cùng bình luận trên mạng xã hội, đặc biệt là sự tán dương của cánh mày râu.

Phần đa các anh chàng đều hưởng ứng nhiệt tình hành động đẹp của nhóm bạn trên, đúng thật anh em "khó khăn" mới biết mặt nhau. Không ít người đã gắn thẻ bạn bè vào để nhắc nhẹ rằng trời mưa bão cũng đừng quên " anh em" nhé!

Bức ảnh cũng thu hút sự chú ý của không ít chị em. Đấy, mưa bão thì anh em cũng chỉ nhớ tới nhau thôi, chị em "đứng" ở đâu không biết nữa.