Ăn buffet nướng, gái trẻ khóc thét nhìn thứ ngoe nguẩy trong bếp

Sau khi giãn cách toàn xã hội được nới lỏng, các cửa hàng mở cửa trở lại thì nhiều khách hàng cũng tranh thủ "xả" cơn thèm và cũng từ đó, nhiều chuyện dở khóc dở cười diễn ra.

Mới đây, trên diễn đàn có tên "Hội reviews đồ ăn có tâm", nickname N.X.T.L đăng tải đoạn clip "vật thể lạ" ngoe nguẩy trong bếp khi ăn buffet nướng khiến người xem không khỏi giật mình.

Ảnh cắt màn hình.

Cụ thể, trong đoạn clip của N.X.T.L ghi lại cảnh dưới khay thịt nướng là vô vàn những con vật có hình dạng giống với bọ gậy đang ngoe nguẩy trong khay nước trong lòng bếp nướng .

Đi kèm với đoạn clip, cô gái có tên N.X.T.L có để lại dòng trạng thái: "Hết dịch đi ăn sumo được free luôn 1 đàn bọ gậy.

Ăn 2 hôm rồi mới nhớ ra. Thật ra mình là khách quen hay ăn nhân viên còn nhớ mặt và "take care" khách rất ok . Giãn cách ly là lao ra ngay ban đầu cũng không đứa nào để ý cho đến khi nhân viên thay than nhấc vỉ lên thì đứa em mới bảo "eo ơi giòi kìa" ...

Nhân viên đang đứng đó chỉ bảo mỗi 1 câu "Vâng" rồi thay than đi luôn. Không một câu xin lỗi hay gì. Bọn mình thuộc loại dễ dãi nên vẫn ăn và đợi cho đến cuối buổi xem có em nào nói gì không thì tất cả coi như không có chuyện gì xảy ra . Giá mà nhân viên được câu nói thì mình cũng bỏ qua thôi nhưng mà .....

Edit thêm : là nhân viên thay than xong cũng bế đàn bọ gậy bàn mình đi luôn . Thấy thay luôn khay nước các bàn khác còn các bàn khác có bọ gậy hay không thì không biết".

Ảnh cắt màn hình.

Sau khi sự việc xảy ra, N.X.T.L cho biết thêm, sự việc xảy ra vào thứ 6 ngày 24/4 vừa qua và tại quán nướng buffet có tên Sumo trên phố Quán Sứ - Hà Nội.

Cô nàng còn nhấn mạnh, điều gây khó chịu nhất đó là thái độ của nhân viên, cụ thể N.X.T.L: "Tôi là khách quen nhân viên còn nhớ mặt nhưng điều đáng buồn nhất là sau sự cố, chẳng có 1 lời xin lỗi nào đến từ nhân viên và cả quản lý của cửa hàng. Nếu mà họ sửa sai và chỉ một câu đúng lý lẽ thôi thì chắc tôi cũng bỏ qua".

Bên cạnh đó, N.X.T.L cũng chia sẻ thêm: "Gia đình tôi cũng bán hàng, chẳng may rơi sợ tóc vào bát đồ ăn hay có gì đó sai sai là phải xin lỗi khách rối rít rồi. Đây lại còn nguyên đàn bọ gậy tung tăng ngay bên trong khay nước bếp nướng mà không nói năng gì".

Sau khi bài viết của N.X.T.L được đăng tải đã thu hút sự chú ý của không ít người. Đa phần dân mạng đều cho rằng cách hành xử của cửa hàng là khó chấp nhận được. Cụ thể, nickname T.P.Q bình luận: "Eo ơi, sợ thế. Là mình là mình bỏ luôn và làm um lên đấy. Chủ thớt thế là quá lành. Nhìn thôi mà không muốn đụng đũa luôn".

Mời quý độc giả xem video: Ăn buffet nướng, gái trẻ khóc thét nhìn thứ ngoe nguẩy trong bếp - Nguồn: Facebook N.X.T.L.

Còn nickname N.H.H bình luận: "Mất gì đâu một câu xin lỗi. Cái này là do tác trách của nhân viên đến quản lý, mới mở cửa hàng lại mà không kiểm tra bếp, chắc nước từ đợt trước khi giãn cách xã hội".

Hiện đoạn clip ghi lại cảnh bọ gậy ngoe nguẩy trong khay nước của bếp nướng của N.X.T.L được chia sẻ và nhận vô vàn những ý kiến của cộng đồng mạng.

Sau clip này, nhiều cũng đưa ra ý kiến khi đi ăn hàng nên cẩn thận, đảm bảo vệ sinh an toàn. Đặc biệt, thái độ nhân viên phục vụ với khách hàng là điều tối quan trọng nó là sự giao tiếp và gây thiện cảm đối với khách hàng.